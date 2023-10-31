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Halk otobüsü şoföründen ilginç hareket! Yolculara 'çok konuşuyorsunuz' dedi...

31.10.2023 17:45 | Son Güncelleme:
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Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir özel halk otobüsü şoförü, ‘çok konuştukları’ gerekçesiyle yolcuları araçtan indirip, seferine boş araçla devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İşte detaylar...

Halk otobüsü şoföründen ilginç hareket! Yolculara 'çok konuşuyorsunuz' dedi...

İlginç olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Korupark Metro İstasyonu ile Acemler Metro İstasyonu arasında sefer yapan B/17-A numaralı özel halk otobüsünün şoförü, konuşmalardan rahatsız olduğu gerekçesiyle otobüsü güzergahı üzerindeki durakta durdurup, yolcuların hepsini indirdi.

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Kendisine tepki gösteren yolculara aldırış etmeyen şoför, boş aracın kapılarını kapatarak yoluna devam etti.

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Yolcular o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, duraktaki yolcuların şoföre tepki gösterdiği, sürücünün ise ise boş otobüsle yoluna devam ettiği görüldü.

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Görüntüler üzerine BURULAŞ’ın olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şoför Bursa halk otobüsü

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