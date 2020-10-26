HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Halk otobüsünde cinsel saldırı iddiası! Şoför tarafından yakalandı

Halk otobüsünde cinsel saldırı iddiası! Şoför tarafından yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Nevşehir’de halk otobüsünde genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen bir kişi, otobüs şoförü tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Halk otobüsünde cinsel saldırı iddiası! Şoför tarafından yakalandı

Alınan bilgilere göre, Nevşehir’de Halk Otobüsünde genç bir kıza otobüsten indiği sırada bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldı. Otobüs şoförü tarafından genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüpheli kısa kovalamacının ardından otobüs şoförü tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüpheli 33 yaşındaki B.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Rus savaş uçakları İdlib'deki kampı vurdu!Rus savaş uçakları İdlib'deki kampı vurdu!
Karışık meyveli milföy pasta tarifi...Karışık meyveli milföy pasta tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
İstanbul'da koronavirüse karşı yeni kısıtlama kararları mı alınacak? Kritik toplantı
İstanbul'da kritik toplantı
Bursa'da inanılmaz olay! Otların arasında uyuya kaldı, üzerine kepçeyle toprak attılar
Bursa'da inanılmaz olay!
Rus savaş uçakları, İdlib'de Suriye Milli Ordusu güçlerini vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'deki kampı vurdu!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı! Hamile eşinin gözü önünde böyle öldürüldü
Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı! Hamile eşinin gözü önünde böyle öldürüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.