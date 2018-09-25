Halk ozanı Neşet Ertaş mezarı başında anıldı

Ertaş'ın 2012 yılında vefat ettiğini, ölümünün yıl dönümünde kendisini minnet ve şükranla andıklarını dile getiren Akın, "Ailesi, oğlu, kız kardeşleriyle duamızı yaptık. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun diyorum. Ozanlar kolay yetişmiyor. Neşet Ertaş, garip babası olarak bilinen, hiçbir zaman dünya malına tamah etmeyen, her zaman sevgiyi, hoşgörüyü önceleyen bir insandı. Bu yönüyle de ülkemizde bütün milletimizin gönlünde taht kurmuş bir insandır." diye konuştu.

Vali Akın, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli ozanlardan birisinin merhum Neşet Ertaş olduğunu söyledi.

Bozlak ustasının oğlu Hüseyin Ertaş, kardeşleri Ayşe Garip, Nadiye Ertuğrul, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın kabrine su dökerek, dua etti.

- "Ne söylesek az kalır"

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de büyük ustayı ölümünün yıl dönümünde rahmetle, duayla ve minnetle andıklarını belirtti.

"Bozkırın Tezenesi"nin bu toprakların yetiştirdiği en önemli isimlerden olduğunu vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:

"Anadolu insanının duygusudur, hüznüdür, aşkıdır Neşet Ertaş. Ne söylesek az kalır. Hayatı boyunca mütevazılığı elden bırakmamış, kişiliği ve sanatıyla örnek olmuş bir insandır. Bir insan düşünün ki vefatından yıllar sonra bile örnek alınabiliyor. Hala şehrine, ülkesine hizmet edebiliyor. Bu, Allah'ın herkese bahşedebileceği bir özellik değildir. Cenaze töreninde bunu görmüştük. Cenaze töreninde de binlerce insan akın etti."

- "Ozanlarımız halkımızın dildir. Kimi gönül dili, kimi hak dilidir"

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş da babasının acısının hala yüreklerinde taze olduğunu dile getirerek, her zaman olduğu gibi bütün sevenlerinin, devlet büyüklerinin ölüm yıl dönümünde bozlak ustasını yalnız bırakmadığını söyledi.

Söyleyecekleri kelimeler yanlış anlaşılır düşüncesiyle bugüne kadar pek konuşmadıklarını belirten Hüseyin Ertaş, şunları kaydetti: