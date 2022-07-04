Halk plajında görünce köpek balığı diye paspas sopasıyla kovalamışlardı! Sosyal medyayı sallayan görüntüler için belediyeden açıklama geldi... Gerçek ortaya çıktı

Marmaris halk plajında çekilen ve vatandaşların köpek balığı olduğunu düşündükleri balığı paspas sopasıyla kovaladığı görüntüler sosyal medyayı sallamıştı. Kısa sürede çok sayıda kişinin paylaştığı görüntülerde denizde yüzen vatandaşların yanına köpek balığına benzer bir balığın geldiği ve vatandaşlardan birinin paspas sopasıyla balığa vurarak bölgeden uzaklaştırdığı anlar yer almıştı. Söz konusu videoda canlıyı bulundukları yerden uzaklaştıran vatandaşların denizde yüzmeye devam ettiği de görülmüştü. Ancak köpek balığı sanılan canlı ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Olayın aslının anlaşılmasını sağlayan açıklama ise Marmaris Belediyesi'nden geldi.

"KÖPEK BALIĞI ZANNEDİLEN BALIĞIN AKDENİZ ZARGANASI OLDUĞU ANLAŞILDI"

Marmaris Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından görüntülere ilişkin fotoğraflarla birlikte yapılan açıklamada köpek balığı sanılan balığın Akdeniz Zarganası olduğu belirtildi. Açıklamada "Halk plajında görülen ve köpek balığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır." denildi.

AKDENİZ ZARGANASI SALDIRGAN MI?

Öte yandan balığın zararlı mı zararsız mı olduğuyla ilgili ise açıklamada "Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır.

Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur. ???????? pic.twitter.com/d9wdoe0ReN — Marmaris Belediyesi (@marmarisbeltr) July 4, 2022



