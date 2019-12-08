Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in YouTube üzerinden yayın yapan Bizim TV kanalı, sosyal medyadan Halk TV'nin satıldığını iddia etti. Bizim TV yaptığı açıklamada "Bir süredir satılacağı konuşulan Halk TV’nin, eski CHP lideri Deniz Baykal tarafından CHP’li işadamı Doruk Bulut’a satıldığı öğrenildi. İngiltere’de yaşayan Türk işadamı Cafer Mahiroğlu’nun Doruk Bulut’a Halk TV’yi alması için finansal destek verdiği belirtiliyor" iddiasında bulundu.

HALK TV SATILDI

Bir süredir satılacağı konuşulan Halk TV’nin, eski CHP lideri Deniz Baykal tarafından CHP’li işadamı Doruk Bulut’a satıldığı öğrenildi. İngiltere’de yaşayan Türk işadamı Cafer Mahiroğlu’nun Doruk Bulut’a Halk TV’yi alması için finansal destek verdiği belirtiliyor. pic.twitter.com/b0bEkCgjEr — Bizim TV (@bizimtvcomtr) December 6, 2019

HALK TV SATILDI MI? SERHAN ASKER AÇIKLADI

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, Bizim TV kanalının ortaya attığı iddiaya ilişkin olarak "Kanalın satışıyla ilgili şu an herhangi bir durum söz konusu değil, satılmadı" diye konuştu.

