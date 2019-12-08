HABER

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:40 | Son Güncelleme

Halk TV satıldı mı? Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker açıkladı. Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in YouTube üzerinden yayın yapan Bizim TV, yaptığı açıklamada Halk TV'nin satıldığını öne sürmüştü.

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in YouTube üzerinden yayın yapan Bizim TV kanalı, sosyal medyadan Halk TV'nin satıldığını iddia etti. Bizim TV yaptığı açıklamada "Bir süredir satılacağı konuşulan Halk TV’nin, eski CHP lideri Deniz Baykal tarafından CHP’li işadamı Doruk Bulut’a satıldığı öğrenildi. İngiltere’de yaşayan Türk işadamı Cafer Mahiroğlu’nun Doruk Bulut’a Halk TV’yi alması için finansal destek verdiği belirtiliyor" iddiasında bulundu.

HALK TV SATILDI MI? SERHAN ASKER AÇIKLADI

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, Bizim TV kanalının ortaya attığı iddiaya ilişkin olarak "Kanalın satışıyla ilgili şu an herhangi bir durum söz konusu değil, satılmadı" diye konuştu.

Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandıAntalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandı
Hurda araç taşıyan kamyon trafikte tehlike saçtıHurda araç taşıyan kamyon trafikte tehlike saçtı
Sevgilisini tüfekle yaralayan sanığa önce hapis cezası sonra tahliyeSevgilisini tüfekle yaralayan sanığa önce hapis cezası sonra tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halk tv halk tv satıldı mı

En Çok Okunan Haberler

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Eşini gelinlikle karşılamıştı! Eline ve alnına sigara bastı

Eşini gelinlikle karşılamıştı! Dehşet anlarını anlattı!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Taksim'de kız çocuklarına taciz! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.