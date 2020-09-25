Halk TV'ye 5 günlük ceza! Ekran karartılıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Halk TV'ye verdiği 5 günlük ekran karartma cezası tebliğ edildi. Halk TV ekranı 27 Eylül Pazar gününü 28 Eylül Pazartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00'da kararacak ve 2 Ekim Cuma gününü 3 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00'da yeniden yayında olacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) temmuz ayındaki toplantısında TELE 1’e oy çokluğuyla 5 gün ekranlarını karartma cezası vermişti. TELE 1'e verilen ceza Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik eleştiriler nedeniyle alınmıştı.