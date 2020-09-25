HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Halk TV'ye 5 günlük ceza! Ekran karartılıyor

Halk TV'ye 5 günlük ceza! Ekran karartılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 20:33 | Son Güncelleme

RTÜK tarafından Halk TV’ye verilen 5 gün yayın durdurma kararı yargıya taşınmıştı. Mahkeme, Halk TV’nin yürütmeyi durdurmaya yönelik yaptığı itirazı kabul etmedi, 5 günlük karartma cezası tebliğ edildi. Halk TV 27 Eylül Pazar gece saat 00.00’da kararacak.

Halk TV'ye 5 günlük ceza! Ekran karartılıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Halk TV'ye verdiği 5 günlük ekran karartma cezası tebliğ edildi. Halk TV ekranı 27 Eylül Pazar gününü 28 Eylül Pazartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00'da kararacak ve 2 Ekim Cuma gününü 3 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00'da yeniden yayında olacak.

TELE 1 EKRANI DA KARARTILMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) temmuz ayındaki toplantısında TELE 1’e oy çokluğuyla 5 gün ekranlarını karartma cezası vermişti. TELE 1'e verilen ceza Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik eleştiriler nedeniyle alınmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiFransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Eczanelere grip aşısı geldi mi? Sağlık Bakanı açıkladıEczanelere grip aşısı geldi mi? Sağlık Bakanı açıkladı
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Bakan Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne sert tepki
Bakan Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne sert tepki
Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Albayrak ve eşine hakaret etmişti! Davada flaş gelişme
Bakan Albayrak ve eşine hakaret etmişti! Davada flaş gelişme
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüs açıklaması: En yüksek vaka sayısı...
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüs açıklaması: En yüksek vaka sayısı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.