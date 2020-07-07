Halkbank personel alımı başvuru formu nereden dolduruluyor? | 2020 Halkbank personel alımı

Kariyerini bankacılık alanında sürdürmek isteyenler Halkbank personel alımı ilanının yayınlanması ile harekete geçti. 29 Haziran'da başlayan Halkbank personel alımı sürecinde adaylar Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonu için başvurularını yapıyor. Bu süreçte başvurusunu henüz yapmayan adaylar, Halkbank personel alımı başvuru formuna nereden ulaşacaklarını araştırıyor. Bunun yanı sıra adayların yanıt aradığı diğer sorulardan biri de Halkbank personel alımı başvuru şartları. İşte personel alımına dair detaylar...
Halkbank'ın internet sitesinden paylaşılan ilana göre; Banka Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak personel alımının başvuruları 29 Haziran 2020 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 12 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.
Şu aşamada en fazla merak edilen konu bu. Sınav başvuru sürecinde zaman giderek azalırken, adaylar Halkbank personel alımı başvuru formuna http: //sinav.basvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilecekler. Burada başvuru formunu dolduran adaylar sistem üzerinden ya da internet bankacılığı yoluyla başvuru ücretini yatırabilecekler. Adayların Halkbank personel alımı başvurusu için yatırmaları gereken tutar ise 95 TL.
Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonu için Halkbank tarafından gerçekleştirilecek sınav 8 Ağustos 2020 Cumartesi tarihinde yapılacak. Sınav; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon merkezlerinde gerçekleştirilecek.
T.C. vatandaşı olmak
01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31.12.2020 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak.
İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden 14.08.2020 itibarıyla mezun olmak.
Başvuru için "Alım Yapılacak İller" listesinde belirtilen ilde ikamet zorunludur. Adaylar Mernis'ten teyit edilen ikamet iline göre başvuru yapabilecektir. İkamet ili "Alım Yapılacak İller" listesinde yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Halkbank personel alımı sınav soruları yine sürecin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Adaylar bu sınavda "Genel Yetenek Testi"ne tabii tutulacaklar. Yapılan sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak ve alım yapılacak her bir il için ihtiyacın dört katı kadar aday mülakata davet edilecek.
Halkbank bu sınav ile Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illeri için personel istihdam edecek.