HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Halkbank personel alımı başvuru formu nereden dolduruluyor? | 2020 Halkbank personel alımı

Halkbank personel alımı başvuru formu nereden dolduruluyor? | 2020 Halkbank personel alımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Halkbank personel alımı için başvurular başladı. Kariyerini bankacılık sektöründe sürdürmek isteyenler için önemli bir fırsat olan Halkbank personel alımına iş arayışında olan adaylar büyük bir ilgi gösterdi. Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak alımlar için başvuru işlemleri 29 Haziran'da başlarken adaylar, Halkbank personel alımı başvuru formuna nereden ulaşacaklarını araştırıyor. İşte Halkbank personel alımına dair tüm detaylar...

Halkbank personel alımı başvuru formu nereden dolduruluyor? | 2020 Halkbank personel alımı

Kariyerini bankacılık alanında sürdürmek isteyenler Halkbank personel alımı ilanının yayınlanması ile harekete geçti. 29 Haziran'da başlayan Halkbank personel alımı sürecinde adaylar Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonu için başvurularını yapıyor. Bu süreçte başvurusunu henüz yapmayan adaylar, Halkbank personel alımı başvuru formuna nereden ulaşacaklarını araştırıyor. Bunun yanı sıra adayların yanıt aradığı diğer sorulardan biri de Halkbank personel alımı başvuru şartları. İşte personel alımına dair detaylar...

Başvurular ne zaman bitiyor?

Halkbank'ın internet sitesinden paylaşılan ilana göre; Banka Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak personel alımının başvuruları 29 Haziran 2020 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 12 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.

Halkbank personel alımı başvuru formu nereden dolduruluyor?

Şu aşamada en fazla merak edilen konu bu. Sınav başvuru sürecinde zaman giderek azalırken, adaylar Halkbank personel alımı başvuru formuna http: //sinav.basvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilecekler. Burada başvuru formunu dolduran adaylar sistem üzerinden ya da internet bankacılığı yoluyla başvuru ücretini yatırabilecekler. Adayların Halkbank personel alımı başvurusu için yatırmaları gereken tutar ise 95 TL.

Sınav ne zaman yapılacak?

Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonu için Halkbank tarafından gerçekleştirilecek sınav 8 Ağustos 2020 Cumartesi tarihinde yapılacak. Sınav; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Başvuru koşulları nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak

01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31.12.2020 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak.

İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden 14.08.2020 itibarıyla mezun olmak.

Başvuru için "Alım Yapılacak İller" listesinde belirtilen ilde ikamet zorunludur. Adaylar Mernis'ten teyit edilen ikamet iline göre başvuru yapabilecektir. İkamet ili "Alım Yapılacak İller" listesinde yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınav soruları hangi konudan çıkacak?

Halkbank personel alımı sınav soruları yine sürecin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Adaylar bu sınavda "Genel Yetenek Testi"ne tabii tutulacaklar. Yapılan sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak ve alım yapılacak her bir il için ihtiyacın dört katı kadar aday mülakata davet edilecek.

Halkbank hangi iller için personel alacak?

Halkbank bu sınav ile Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illeri için personel istihdam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın! Evler alevler içinde kaldıArtvin'in Yusufeli ilçesinde yangın! Evler alevler içinde kaldı
Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?

En Çok Okunan Haberler

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Diğer Haberler
Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili son dakika gelişmesi! Fabrika sahipleri gözaltına alındı

Fabrika sahipleri gözaltına alındı

Ankara Barosu avukatları çoklu baro düzenlemesini protesto etti

Adliye önünde 'çoklu baro' protestosu

Arya'nın videosu sosyal medyada olay oldu! Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

Arya'nın videosu sosyal medyada olay oldu!

Son dakika Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın! Evler alevler içinde kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın! Evler alevler içinde kaldı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde loca gerginliği

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde gerginlik

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.