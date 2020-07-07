Halkbank personel alımı başvuru formu nereden dolduruluyor? | 2020 Halkbank personel alımı

Kariyerini bankacılık alanında sürdürmek isteyenler Halkbank personel alımı ilanının yayınlanması ile harekete geçti. 29 Haziran'da başlayan Halkbank personel alımı sürecinde adaylar Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonu için başvurularını yapıyor. Bu süreçte başvurusunu henüz yapmayan adaylar, Halkbank personel alımı başvuru formuna nereden ulaşacaklarını araştırıyor. Bunun yanı sıra adayların yanıt aradığı diğer sorulardan biri de Halkbank personel alımı başvuru şartları. İşte personel alımına dair detaylar...

Başvurular ne zaman bitiyor?

Halkbank'ın internet sitesinden paylaşılan ilana göre; Banka Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak personel alımının başvuruları 29 Haziran 2020 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 12 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.

Halkbank personel alımı başvuru formu nereden dolduruluyor?

Şu aşamada en fazla merak edilen konu bu. Sınav başvuru sürecinde zaman giderek azalırken, adaylar Halkbank personel alımı başvuru formuna http: //sinav.basvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilecekler. Burada başvuru formunu dolduran adaylar sistem üzerinden ya da internet bankacılığı yoluyla başvuru ücretini yatırabilecekler. Adayların Halkbank personel alımı başvurusu için yatırmaları gereken tutar ise 95 TL.