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  4. Haluk Levent AHBAP Derneği'nin gelirinin 2 milyar 994 milyon TL olduğunu açıkladı: Depremzedeler yararına muazzam projeler yapacağız

Haluk Levent AHBAP Derneği'nin gelirinin 2 milyar 994 milyon TL olduğunu açıkladı: Depremzedeler yararına muazzam projeler yapacağız

25.03.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Haluk Levent kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'nin toplam gelirini, TÜRMOB'un denetim raporunu ve deprem bölgesinde yaptıkları harcamaları açıkladı. AHBAP'ın toplam gelirinin 2 milyar 994 milyon TL olduğunu belirten Haluk Levent, "45 günde 1 milyar TL kullandık. Kalan 2 milyar için depremzedeler yararına muazzam projeler yapacağız. Hazırlıklar bitmek üzere. Yakında açıklayacağız." dedi.

Haluk Levent AHBAP Derneği'nin gelirinin 2 milyar 994 milyon TL olduğunu açıkladı: Depremzedeler yararına muazzam projeler yapacağız

Haluk Levent ve başkanı olduğu AHBAP Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün yeni kurdukları konteyner kenti paylaşan Haluk Levent, son olarak ise AHBAP'ın gelirleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Levent, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından hazırlanan AHBAP'ın denetim raporunu da paylaştı.

"HAZIRLIKLAR BİTMEK ÜZERE YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

"Afetin yaşandığı ilk günden beri 10 ilde binden fazla Ahbap gönüllüsü ile bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Levent, 45 günde deprem bölgesi için 1 milyar TL kullanıldığını da ifade etti. Levent paylaşımında "Kalan 2 milyar için depremzedeler yararına muazzam projeler yapacağız. Hazırlıklar bitmek üzere. Yakında açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜM DERNEK GELİRİMİZ 2.994.991.715,49 TL'DİR"

Haluk Levent, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından AHBAP Derneği'yle ilgili denetim raporuna yer verilen Twitter paylaşımlarında şu bilgileri aktardı:

1) Denetim raporu 6 -28 Şubat dönemini kapsamaktadır. Tüm dernek gelirimiz 2.994.991.715,49 TL’dir Deprem bölgesi mal/hizmet alımlarına ilişkin nakit çıkışları ise Şubat’ta 409.162.000 TL Mart’ta 361.841.944 TL Mart ayında sözleşmesi olan ve vadesi bekleyen ödeme ise 310.097.786 TL dir.
haluklevent

"DİĞER DENETİM RAPORLARI YAKINDA PAYLAŞILACAK"

2) Gelen bağışların kalanı için ise ihtiyaç önceliğine göre planlama devam ediyor. Önümüzdeki hafta muazzam bir proje açıklayacağız. Denetimler periyodik aralıklarla devam edecek, derneğimiz Şubat ayı Denetim Raporunu paylaştığı gibi, diğer denetim raporlarını da yakında paylaşacak.

"GELEN BAĞIŞLARIN 3'DE BİRİNİ KULLANDIK"

3) 40 gün içinde gelen bağışların 3'de 1'ini kullandık. Kalan parayı en yakın zamanda sağlıklı ve düzenli bir şekilde kullanacağız. 250'nin üzerinde fatura var ve hepsi denetimden geçti. Yakında da İçişleri Bakanlığı denetimine sunulacak.

"TÜM EVRAKLAR MEVCUT"

4) Bu 1 milyar TL ile neler yaptık? Aşağıdaki videoda görebilirsiniz. Ahbap depolarından gün be gün ihtiyaç olan şehirlere sevkiyat yapılmaktadır. İrsaliyesinden teslim tutanağına kadar evraklarımız mevcut...

Levent paylaşımın sonunda TURMOB'un denetim raporuna yer verdi:

5) TURMOB denetim ekibinin Şubat Denetim Raporu sonucuyla ilgili sunumunu sizlerle paylaşıyorum. Ayrıntılı denetim raporuna ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...


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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent ahbap

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