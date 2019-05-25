Haluk Levent burslu öğrenciler için sahneye çıktı

Türk Eğitim Derneğinin (TED) burslu öğrenciler için düzenlediği sürpriz yıl sonu konserinde Haluk Levent sahneye çıktı.

Türk Eğitim Derneğince, tam destek bursu ve tam eğitim bursu alan öğrenciler için TED Üniversitesi Spor Salonu'nda yıl sonu konseri düzenlendi.

Tam destek bursuyla eğitim gören serebral palsili 10. sınıf öğrencisi Gizem Yılmaz'ın video paylaşımında, Haluk Levent ile birlikte şarkı söylemek istediğini dile getirmesi üzerine Levent, etkinlikte ücretsiz sahne aldı. Sanatçıya, TED Ankara Koleji öğrencilerinin oluşturduğu orkestra eşlik etti.

Engelli öğrenci Yılmaz ile Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsünü seslendiren Levent, öğrencilerle dans etti, şarkılar söyledi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eğitime önem verdiğini ve bu nedenle çocukların yanında olduğunu belirten Levent, dünya ile yarışmanın tek yolunun eğitim olduğunu vurguladı.

Tam destek bursu ile eğitim gören 9. sınıf öğrencisi Batuhan Karadavut ve Nilden Çınar da çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

