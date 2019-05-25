HABER

Haluk Levent burslu öğrenciler için sahneye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

Türk Eğitim Derneğinin burslu öğrenciler için düzenlediği sürpriz yıl sonu konserinde, Haluk Levent sahne aldı

Türk Eğitim Derneğinin (TED) burslu öğrenciler için düzenlediği sürpriz yıl sonu konserinde Haluk Levent sahneye çıktı.

Türk Eğitim Derneğince, tam destek bursu ve tam eğitim bursu alan öğrenciler için TED Üniversitesi Spor Salonu'nda yıl sonu konseri düzenlendi.

Tam destek bursuyla eğitim gören serebral palsili 10. sınıf öğrencisi Gizem Yılmaz'ın video paylaşımında, Haluk Levent ile birlikte şarkı söylemek istediğini dile getirmesi üzerine Levent, etkinlikte ücretsiz sahne aldı. Sanatçıya, TED Ankara Koleji öğrencilerinin oluşturduğu orkestra eşlik etti.

Engelli öğrenci Yılmaz ile Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsünü seslendiren Levent, öğrencilerle dans etti, şarkılar söyledi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eğitime önem verdiğini ve bu nedenle çocukların yanında olduğunu belirten Levent, dünya ile yarışmanın tek yolunun eğitim olduğunu vurguladı.

Tam destek bursu ile eğitim gören 9. sınıf öğrencisi Batuhan Karadavut ve Nilden Çınar da çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Akseki yaylalarında 10 metrelik karla mücadeleAkseki yaylalarında 10 metrelik karla mücadele
Yürümekte zorlanınca kaykay ile çay dağıtıyorYürümekte zorlanınca kaykay ile çay dağıtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Türk Eğitim Derneği

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

Bakan Akar: En samimi beklentimiz...

Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika Muğla'da deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla'da deprem!

Şişli'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Şişli'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.