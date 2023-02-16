Haluk Levent sosyal medyada paylaştı! 'Sizin paranız benim namusum'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde ağır hasarlara ve binlerce can kaybına neden olmuştu. Felaketin ardından kurduğu Ahbap derneğiyle bölgede yardımlara başlayan Haluk Levent hakkında birçok söylenti ortaya çıkmış ve gündem olmuştu. Son olarak topladığı paralara el koyulacağı ile ilgili söylentilerin çıkmasının ardından Haluk Levent, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

"Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da AFAD'a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.

Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüz binlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!

Açıklayacağım konu şuydu. Son 2 günde bazı işgüzarların sahada Ahbap faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağ olsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız.

İşimizin başındayız. Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik! Bilginize."

1) Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım.

O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad a aktaracağımı yazıp çiziyor.



Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim. February 16, 2023



