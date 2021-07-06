Ham petrol fiyatları son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ile diğer ham petrol üreticisi ülkelerin, petrol arzını artırma konusunda uzlaşma sağlayamaması üzerine, ham petrol fiyatları 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Koronavirüs pandemisinin ardından, küresel ekonomik toparlanmayla birlikte, enerjiye olan talep arttı.

New York piyasasında Ağustos teslimatlı ham petrolün varil fiyatı, Kasım 2014'ten bu yana görülmemiş bir seviyeye, 76 dolar 68 sente çıktı.

Son 24 saatteki yükselişin nedeni olarak pandemi nedeniyle geçen yıl azalan tedarikin nasıl artırılacağı konusundaki adımlar üzerinde uzlaşamamasından kaynaklanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, uzun vadede daha fazla ham petrol üretmesini beraberinde getirecek ödünler verilmesini talep ediyor.

OPEC üyesi ülkeler, Rusya ve diğer bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ ülkelerinin Pazartesi günü yaptığı telekonferansta uzlaşmazlık aşılamadı ve yeni bir toplantı tarihi de belirlenmedi.

Markets.com analisti Neil Wilson AFP'ye yaptığı açıklamada "Ağustos ayı ve sonrasında üretimin artırılması konusunda uzlaşılamaması arz talep dengesizliğini artırdı" dedi.

Enflasyon kaygısı

Petrol üreticisi ülkeler, koronavirüs salgını yüzünden çöken talep yüzünden kıstıkları petrol musluklarını, son aylarda yavaş yavaş açmaya başlamıştı.

Ancak küresel ekonomik toparlanmayla birlikte, ABD'de yoğun araç kullanılan tatil döneminin başlamasıyla, her ay günlük üretimin 400 bin varil artırılması planlanıyordu. Ancak uzlaşmazlık yeni tedarikin gelmemesi anlamına geliyor.

OPEC ve diğer ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki görüşmelerin çökmesi petrolün varil başına fiyatının 100 doları bulması ihtimalini de artırmış oldu.

Ham petrol fiyatlarındaki artışın, enflasyonu da artırabileceğinden, bunun da merkez bankalarının faiz artırımını planlanandan önce yapmasına yol açabileceğinden kaygılanılıyor.

