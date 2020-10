Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi

Geçmişte hamallık ve demircilik yapan Zulmet Can, Antalya ve Burdur'da satın aldığı 5 daire ve 2 iş yeri ile 2 arsayı, eşi ve 3 oğluna verdi. 2016 yılında eşi vefat eden Zulmet Can, daireler ile iş yerlerinin kiralarını alan 3 oğlunun, kendisine hem para vermediğini hem de bakmadığını iddia etti. Oğullarından birinin, akıl sağlığının yerinde olmadığını gerekçe göstererek vasiliğini aldığını öne süren Zulmet Can, kendisine kızının baktığını söyledi.

'VASİLİĞİMİ ALMIŞ, HABERİM YOK'

3 oğluyla da davalık olduğunu anlatan Zulmet Can, ayağı kırıldığı için bakıma muhtaç durumda olduğunu, Antalya'dan gelen kızı Perihan Göl'ün kendisine baktığını söyledi. Zulmet Can, "Oğlum K. vasiliğimi almış, haberim yok. Buraya geldi, 'Şimdiden sonra paranı benden alacaksın' dedi. Ben de gittim şikayet ettim, vasilik kararını kaldırttım. Ben sizi büyüttüm, yemedim, içmedim. Ben rezil oldum, evlatlarım olmasın dedim. 6- 7 ay önce düştüm, ayağım kırıldı. 'Paran var mı, ilacın var mı?' diye sormadılar. Bu memlekette namusumla şerefimle çalıştım. Ben oğullarımı Allah'a havale ediyorum. Yarın onlar da yaşlanacak. Ben yaşlandım şimdi. Allah'ıma şükür kızım bakıyor. Torunlarım bakıyor" dedi.