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Hamamda yıkandıktan sonra dinlenmeye çekildi, arkadaşları ölü buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta, arkadaşlarıyla hamama giden Zabit İçöz (38), yıkandıktan sonra dinlenmeye çekildi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ta, arkadaşlarıyla hamama giden Zabit İçöz (38), yıkandıktan sonra dinlenmeye çekildi. Uyuduğu sanılan İçöz, arkadaşları tarafından ölü bulundu. Kent merkezindeki hamama, sabah saatlerinde, arkadaşlarıyla giden Zabit İçöz, yıkandıktan sonra dinlenmeye çekildi. Arkadaşları, bir süre sonra uyuduğunu sandığı İçöz’ü uyandırmaya çalıştı. Arkadaşlarının çabasına rağmen gözlerini açmayan İçöz için sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İçöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Zabit İçöz'ün cansız bedeni, Yozgat Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İçöz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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