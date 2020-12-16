HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hamaney: Düşmanlık Trump'ın gitmesiyle sona ermez

Hamaney: Düşmanlık Trump'ın gitmesiyle sona ermez

16.12.2020 14:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hamaney: Düşmanlık Trump'ın gitmesiyle sona ermez

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin Tahran yönetimine olan düşmanlığının Donald Trump hükümetine has olmadığını ve onun gitmesiyle bunun sona ermeyeceğini söyledi.

Hamaney, başkent Tahran'da İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ve ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ailesiyle bir araya geldi.

Süleymani için Irak ve İran'daki cenaze törenlerine milyonlarca insanın katılmasının "ABD'ye ilk sert tokat" olduğunu belirten Hamaney, "Daha sert tokat manevi gücün istikbarın heybetine karşı galibiyeti ve ABD'nin bölgeden çıkarılmasıdır. Süleymani'nin katillerinden ve suikast emri verenlerden intikam alınacaktır. Uygun zamanda intikamın alınması kesindir." dedi.

Devlet yetkililerine "Tüm alanlarda güçlenin, düşmana güvenmeyin ve milli birliği koruyun. Yaptırımların kaldırılmasından çok yaptırımları etkisiz hale getirmeyi düşünün." çağrısında bulunan Hamaney, şunları kaydetti:

"Trump ve Obama ABD'sinin size ne yaptığını gördünüz. Düşmanlık Trump ABD'sine has değildir ve onun gitmesiyle sona ermez. Obama ABD'si İran halkına ve size kötülük etti. Avrupa'nın 3 ülkesi de iki yüzlülüklerini gösterdi. Anlaşmazlıklarınızı müzakere ile çözün. Dünya ile müzakere yapılması gerektiğini söylemiyor musunuz? İçerideki unsurlarla anlaşmazlıklar müzakere ile çözülmüyor mu?"

İran'a yönelik yaptırımların 2015'te tamamen kalkması gerekirken tersine daha da arttığını dile getiren Hamaney, "Yaptırımların kalkması için çalışmayalım demiyorum. Eğer yaptırımlar kalkarsa bunu bir saat bile geciktirmemeliyiz. Bu 4 yıldır erteleniyor" görüşlerini paylaştı.

ABD Başkanı Trump'ın bölgeye 7 trilyon dolar masraf yaptıkları yönündeki sözlerini anımsatan Hamaney, "Bir askeri üste gecenin karanlığında birkaç saat kalabildi. Tüm dünya biliyor ki ABD'nin Suriye ve özellikle Irak'ta hedeflerine ulaşamadı. Bunun kahramanı Süleymani'dir." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Kangurular insanlarla iletişim kurabilirKangurular insanlarla iletişim kurabilir
12 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!12 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Japon devini 300 milyon dolara satın aldı

Japon devini 300 milyon dolara satın aldı

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın arkadaşı için infaz timi gönderdi iddiası

'Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın arkadaşı için infaz timi gönderdi'

Trump aşı konusunda fikrini değiştirdi

Trump aşı konusunda fikrini değiştirdi

Araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabilir

Kangurular insanlarla iletişim kurabilir

Polonya’ya çocuk can simitleriyle kaçak giren 4 Türk yakalandı

Polonya’ya çocuk can simitleriyle kaçak giren 4 Türk yakalandı

Financial Times 'Yılın Kişisi'ni seçti: Özlem Türeci ve Uğur Şahin

Financial Times 'Yılın Kişisi'ni seçti: Türeci ve Şahin

Dağlık Karabağ'da esir değişimi

Dağlık Karabağ'da esir değişimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.