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Hamas, esir takası konusunda İsrail ile dolaylı müzakereye hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 20:35 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye: - "Esir takası konusunda İsrail hazırsa biz de onunla dolaylı müzakereye girmeye hazırız"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, esir takası konusunda İsrail'le dolaylı müzakereye girmeye hazır olduklarını söyledi.

Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah bölgesinde muhtar ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Heniyye, "Esir takası konusunda İsrail hazırsa biz de onunla dolaylı müzakereye girmeye hazırız." dedi.

"Bir gün gelecek ve Filistinli esirleri kurtaracağız." diyen Heniyye, ellerinde bu konuda bir "hazine" (İsrailli esirler) olduğunu kaydetti.

- Hamas'ın elindeki İsrailli esirler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş, ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu, diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

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