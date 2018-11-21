Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin uzlaşısı ve İsrail'le geniş kapsamlı ateşkes konularını görüşmek üzere Hamas'tan bir heyetin Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini duyurdu.

Ebu Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığında bir heyetin Filistin uzlaşısı ve İsrail'le geniş kapsamlı ateşkes konularını görüşmek üzere bugün ya da yarın Kahire'ye gideceğini belirtti.

Hamas yetkilisi, heyetin Kahire'de ulusal birliğin tesis edilmesi ve uzlaşıyla bölünmüşlük sayfasının kapatılması konusundaki hedefleri temsil edeceğini aktardı.

Bunun yanı sıra Hamas lideri İsmail Heniyye'nin yurt dışı turu için hazırlıklar yaptığını belirten Ebu Merzuk, ziyaretlerin hangi ülkeleri kapsayacağı ve zamanı konusunda bilgi vermedi.

Mısır güvenlik heyeti, geçen hafta Filistin uzlaşısı ve İsrail'le geniş kapsamlı ateşkes konularında Filistinli gruplarla görüşmek için Gazze'ye 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Heyet, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor.