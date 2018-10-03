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Hamas heyetinin Kahire ziyareti sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 23:08 | Son Güncelleme

Hamas 4 gün süren Kahire ziyaretini "derinlikli, net ve ciddi" olarak nitelendirdi

Hamas heyetinin Filistin temelindeki meseleler ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de sürdürdüğü ziyaret sona erdi.

Gazze'deki Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki heyetin, 4 gün süren Kahire ziyaretinin sona erdiği belirtildi.

Ziyaretin Mısır istihbaratı ile 4 gün boyunca devam eden diyalog turlarını da kapsadığı kaydedilen açıklamada, son olarak Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile bir araya gelindiği aktarıldı.

"Derinlikli, net ve ciddi" olarak nitelendirilen görüşmelerde, Filistin meselesiyle ilgili ortak önemi haiz konuların yanı sıra ikili ilişkiler ile mevcut ve muhtemel siyasi gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Mısır'ın Filistin dosyalarını takip etme konusunda gösterdiği çabadan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Hamas Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, pazar günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın daveti üzerine Filistin halkını ilgilendiren çeşitli meselelerin ele alındığı görüşmelerin tamamlanması için Hamas heyetinin Kahire'ye gittiğini söylemişti.

- Filistin'deki uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamadı.

Daha sonra iki grup 23 Nisan 2014'te "uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık ve meclis seçimlerinin yapılması" konularını kapsayan bir uzlaşı anlaşması metnini imzaladı.

Gazze ile Batı Şeria arasındaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için 2 Haziran 2014'te Uzlaşı Hükümeti kuruldu. Ancak iki taraf arasındaki siyasi ayrılıklar nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getiremedi.

Son olarak bu bağlamda Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan müzakereler neticesinde 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmeyi amaçlayan "Uzlaşı Anlaşması" imzalandı. Ancak Fetih ile Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

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Gazze Hamas Kahire

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