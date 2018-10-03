Hamas heyetinin Kahire ziyareti sona erdi

Hamas heyetinin Filistin temelindeki meseleler ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de sürdürdüğü ziyaret sona erdi.

Gazze'deki Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki heyetin, 4 gün süren Kahire ziyaretinin sona erdiği belirtildi.

Ziyaretin Mısır istihbaratı ile 4 gün boyunca devam eden diyalog turlarını da kapsadığı kaydedilen açıklamada, son olarak Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile bir araya gelindiği aktarıldı.

"Derinlikli, net ve ciddi" olarak nitelendirilen görüşmelerde, Filistin meselesiyle ilgili ortak önemi haiz konuların yanı sıra ikili ilişkiler ile mevcut ve muhtemel siyasi gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Mısır'ın Filistin dosyalarını takip etme konusunda gösterdiği çabadan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Hamas Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, pazar günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın daveti üzerine Filistin halkını ilgilendiren çeşitli meselelerin ele alındığı görüşmelerin tamamlanması için Hamas heyetinin Kahire'ye gittiğini söylemişti.