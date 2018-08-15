Hamas, Kahire'de Filistinli gruplarla görüştü

Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Filistinli grupların liderleriyle Filistin meselesine ilişkin dosyaları tartışmak üzere bir dizi toplantı düzenledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'tan bir heyet, Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin başkanlığında, Filistinli gruplar ve liderleriyle Kahire'de bir dizi toplantı düzenledi." denildi.

Heyetlerin, Gazze Şeridi'ndeki hayat şartları, İsrail ile ateşkes ve Filistin uzlaşısı konularını ele aldığı ifade edildi.

Hamas'ın yurt içi ve yurt dışı üyelerini kapsayan heyetin, İslami Cihad Hareketi, Ahrar Hareketi, Mücahidin Hareketi ve Halk Direniş Komiteleri'nden gelen heyetle Kahire'de bir araya geldiği kaydedildi.

Son olarak açıklamada Mısır'ın söz konusu görüşmelerin yapılmasındaki girişimlerinden övgüyle bahsedildi. Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rışık, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın Filistinli gruplar ve direniş liderleriyle Mısır'ın başkenti Kahire'de istişare toplantıları düzenleyeceğini belirtmişti.

