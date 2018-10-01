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Hamas Kahire'deki uzlaşı görüşmelerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 07:25 | Son Güncelleme

Hamas Kahire'deki uzlaşı görüşmelerini sürdürüyor

Hamas Hareketi, Filistin uzlaşısına ilişkin bir heyetin Kahire'deki görüşmelere devam ettiğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, kendilerinden bir heyetin Filistin uzlaşısına ilişkin konuları Kahire'de Mısırlı yetkililerle ayrıntılı olarak görüşmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Aynı heyetin pazartesi günü de görüşmelere devam edeceği belirtilen açıklamada, görüşmelerin Kahire'deki Mısır İstihbarat Teşkilatı'nda yürütüldüğü kaydedildi.

El-Fetih ve Hamas hareketlerinin uzlaşısı hedefiyle aradaki anlaşmazlıkların giderilmesine çalışılan görüşmelere ilişkin Hamas yaptığı açıklamada, her iki taraf arasında elle tutulur bir yakınlaşma anlayışının oluştuğu dile getirildi.

Görüşmelerde, Hamas heyetinin başkanlığını Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin yaptığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, heyette Musa Ebu Merzuk, Halil el-Hayye, Nizar Avadallah, İzzet er-Raşk, Husam Bedran, Ruhi Muştehi ve Tahir en-Nunu isimlerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Hamas Hareketi Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, dün yaptığı açıklamada, Hamas Hareketi için uzlaşı ve ulusal birliğin daimi ve değişmez bir karar olduğunu vurgulayarak, Filistinli tarafların çoğunun ülkedeki bölünmeyi sonlandırmak için yöntem olarak 2011'deki uzlaşıya ve sonraki anlaşmalara bağlı kalmayı benimsediğini belirtmişti.

Geçen cumartesi Hamas tarafından yapılan açıklamada, bir heyetin uzlaşı görüşmeleri için Kahire'ye gittiğini duyurmuştu.

- Filistin uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, genel ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması metni imzalamıştı.

Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

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