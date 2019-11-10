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Hamas, ulusal diyalog öncesi seçim kararnamesi çıkarılmasına karşı değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 21:51 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye: - "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, söz konusu kararnameyi diyalog toplantısı öncesinde çıkarma eğiliminde olması seçimler için engel teşkil etmiyor"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçimlere ilişkin Devlet Başkanlığı kararnamesinin ulusal diyalog toplantısı öncesinde çıkarılmasının seçimler önünde engel teşkil etmediğini söyledi.

Gazze'de Filistinli gruplarla gerçekleştirdiği toplantının akabinde basına açıklamada bulunan Heniyye, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, söz konusu kararnameyi diyalog toplantısı öncesinde çıkarma eğiliminde olması seçimler için engel teşkil etmiyor." dedi.

Seçimlerin özgür bir ortamda yapılması gerektiğine işaret eden Heniyye, Hamas'ın seçimlerin önündeki tüm engelleri kaldıracağını ve sandıklardan çıkan sonuçlara saygı göstereceğini ifade etti.

Seçimlerin başarılı olması için Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yapılması gerektiğini dile getiren Heniyye, İsrail'in Kudüs'te seçime gidilmesine engel olması durumunda buna siyasi düzeyde karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Heniyye, seçimlerin, Filistin siyasetini içinde bulunduğu krizden çıkarabileceğini, ulusal birliği sağlayacağını ve Filistin meselesinin karşılaştığı tehlikelere karşı Filistin halkına güç vereceğini söyledi.

İslami Cihad Hareketi ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), 5 Kasım'da yaptıkları açıklamada, Abbas'ın ulusal diyalog öncesinde seçimlerle ilgili bir kararname çıkarmak istediğine işaret etmiş ve seçim öncesinde Filistin meselesiyle alakalı tüm sorunların ele alınacağı ulusal diyalog toplantısı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsmail Heniyye seçimler

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