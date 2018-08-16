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Hamas ve Filistinli gruplardan birer heyet Mısır'a gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

Filistinli gruplardan oluşan heyetler, "Filistin meselelerini" görüşmek için Kahire'ye gitti

Hamas ve Filistinli gruplardan birer heyet, "Filistin meselelerini" görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye yola çıktı.

Gazze'deki Refah Sınır Kapısı Basın Ofisinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Hamas ve Filistinli gruplardan oluşan heyetlerin Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a gittiği belirtildi.

Refah sınır kapısındaki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistinli gruplar arasında Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Mücadelesi Cephesi bulunuyor. Heyette Hamas'tan Halil Hayye, Ruhi Müşteha ve Maliye Bakanı Vekili Yusuf el-Kiyal'ın da arasında bulunduğu hükümetten 4 kişinin yer aldığı aktarıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri'nin başında bulunduğu Hamas heyeti, geçen salı gününden bu yana Kahire'de Filistinli gruplardan İslami Cihad, Halk Direniş Komiteleri, Özgürler Hareket, Halk Direnişi, Mücahitler Hareketi ve Milli Mücadele Cephesi ile uzlaşı ve ateşkes konusunda görüşmeler yürütüyor. Hamas, son birkaç haftadır, Mısır ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile "Filistinli gruplar arasında uzlaşı, ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'nde insani yardım projelerinin uygulanması" konularını kapsayan bir öneri üzerinde görüşmeler yapıyor.

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Filistinli gruplar Hamas Heyet Kahire

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