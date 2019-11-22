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Hamas yöneticilerinden Hayye: "İşgalci İsrail ile esir takası konusunda ilerleme yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 18:25 | Son Güncelleme

"İsrail hükümeti yeni bir takas anlaşması için bedel ödemeye hazır değil"

İSTANBUL (AA) - Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, Filistin medyasında çıkan İsrail ile esir takası konusunda ilerleme kaydedildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Hayye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ile müzakere sürecinde bir ilerleme yok. İsrail hükümeti yeni bir takas anlaşması için bedel ödemeye hazır değil." dedi.

Hamas'ın ise her türlü yeni bir takas anlaşması için müzakereye açık olduğunu söyleyen Hayye, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun kayıp askerlerin ailelerini yanına alarak yaptığı açıklamaları ise "seçim yatırımı" şeklinde nitelendirdi.

Filistin televizyon kanalı dün, adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakereleri olduğunu ve bu konuda ilerleme kaydedildiğini iddia etmişti.

Batı Şeria'da yayın yapan "Maan" radyosu da esir takası anlaşmasının yakın zamanda uygulanabileceğini ve Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli askerlerin hayatta olduğuna dair yeşil ışık yaktığını aktarmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ise 19 Kasım'da harekete ait El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, esir takası anlaşması konusunda temasların olduğunu ancak İsrail hükümetinde anlaşmanın imzalanması konusunda gerekli ciddiyeti göremediklerini ifade etmişti.

- Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu, diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

Hamas, elindeki İsrail askerleri hakkında bilgi vermek için esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılmasını şart koşuyor.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

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