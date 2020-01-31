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Hamaslı yönetici Zehhar: "Filistinlilerin direnişin etrafında birleşmesi 'Yüzyılın Anlaşması'nı başarısız kılacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Hamaslı yönetici Zehhar: "Filistinlilerin direnişin etrafında birleşmesi 'Yüzyılın Anlaşması'nı başarısız kılacaktır"

GAZZE (AA) - Hamas'ın önde gelen isimlerinden Mahmud ez-Zehhar, Filistin halkının direnişin etrafında birleşmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını başarısız kılacağını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku Başkanı Zehhar, AA muhabirine sözde barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistinlilerin, İsrail'in işgaline karşı direniş etrafında birleşmesinin Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına karşı ciddi bir etkisi olacağını savunan Zehhar, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin halkının önünde direnişin dışında bir seçenek kalmadı. Sözde çözüm ve barış süreçlerinin başarısız olmasının ardından özellikle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki tüm Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı direnişin etrafında birleşmesi sözde barış planını başarısız kılacaktır."

Zehhar, planın Filistin'in tarihi hakları ile kutsallarını hiçe saydığını ifade ederek, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç siyasi hesaplarından dolayı Filistin halkının bedel ödememesi gerektiğini vurguladı.

"Bu planı reddediyoruz. Filistin halkı ulusal birlik ve beraberlikle bunu başarısız kılacaktır." diyen Zehhar, Trump'ın söz konusu planı şu anda açıklamasının, iç krizinden kaçarak, ABD seçimlerinde Yahudilerin oyunu lehine çevirme amacı taşıdığını ifade etti.

Trump'ın ayrıca attığı bu adımla Netanyahu'nun da İsrail seçimlerinde oylarını artırmak istediğini vurguladı.

- Trump'ın sözde barış planına bazı Arap ülkelerinin desteği

Zehhar, Arap ülkelerinin sözde barış planına yaklaşımlarına dair ise "Bazı Arap rejimleri, Trump'ın planını desteklerken, bazıları sessiz veya iç problemleriyle meşgul oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile ilişkileri normalleştirme çabasında olan bazı Arap ülkelerini "Arap Siyonizmi" şeklinde niteleyen Zehhar, bunlara güvenerek yapılan planın başarısız olacağını ifade etti.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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Mahmud ez-Zehhar sözde barış planı

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