Hamas'tan Bahreyn Çalıştayı'ndaki Arap katılımına tepki

Hamas, ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayındaki Arap katılımından duyduğu memnuniyetsizliği ifade etti.

Hamas yöneticilerinden Hüsam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn çalıştayındaki Arap katılımının, konferansı reddeden ve boykot eden Filistin fikir birliğine aykırı olduğunu kaydetti.

Konferansta alınacak Filistin halkına vesayet yoluyla gelecek çözümleri dayatan karar ya da girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanacağını kaydeden Bedran, "Çalıştayda, ABD yönetiminin, Filistin meselesini tasfiye etmek için desteklediği plan bağlamında çıkan kararların tamamı kağıt üzerinde kalacak. Çünkü halkımız, 100 yıldan beri topraklarının özgürlüğü için mücadele etti şimdi de dünya malı için vatan topraklarından feragat etmeyecekler." ifadesini kullandı.

Bedran, Bahreyn'deki çalıştayı boykot eden ülkelerden övgüyle söz ederek, bu tutumun, Filistinlilerin vatanlarındaki ve kutsal değerlerindeki hakları ile topraklarına yeniden dönüş haklarını destekleyen asil ve insani bir tutumu yansıttığını aktardı.