GAZZE (AA) - Hamas, Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği mektupta, "Filistin halkının haklarının görmezden gelinmesine devam edilmesinin istikrarı baltaladığını" belirtti.

Hamas'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben gönderdiği açık mektupta, "Filistin halkının, kaderini tayin etme, tehcir edildikleri topraklarına geri dönme, özgürlük ve bağımsızlığına ulaşma başta olmak üzere vazgeçilmez haklarının görmezden gelinmeye devam edilmesi, bölgedeki istikrar fırsatlarını baltalıyor." ifadelerine yer verdi.

Filistin topraklarına yönelik işgalin devam etmesinin, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden en önemli unsur olduğu kaydedilen mektupta, bu durumun, Filistin halkının uluslararası örgütlerin yararlılığı ve etkinliğine yönelik inancının azalmasına neden olduğu belirtildi.

Hamas mektupta ayrıca Guterres'ten, Filistin halkının korunmasındaki etik ve yasal rolünü yerine getirmesini, uluslararası barış ve güvenliğin yeniden sağlanması için BM antlaşmasının 7'nci bölümü başta olmak üzere tüm yolları etkinleştirmesini istedi.