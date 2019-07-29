Hama’ya hava saldırısı: 5 ölü, 9 yaralı

Esad rejiminin Hama kentine düzenlediği hava saldırısında 5 sivil öldü, 9 sivil yaralandı.

Esad rejimi Suriye’nin Hama kentine bağlı Kafr Zita kasabasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 9 sivilin yaralandığı belirtildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının son iki hafta içinde İdlib ve Hama kentine düzenlediği yoğun saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 150’den fazla sivil yaşamını yitirdi.

