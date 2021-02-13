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Hamile kadın kaza yapan ambulansta doğum yaptı

13.02.2021 01:41 | Son Güncelleme:
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Hamile kadın kaza yapan ambulansta doğum yaptı

Yozgat'ta hamile kadın, hastaneye sevki sırasında otomobille çarpışan ambulansta doğum yaptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Yozgat'ta Emeni Kaddur Gadir'i doğum için Yerköy Devlet Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk eden M.P. yönetimindeki ambulans, Yozgat Adliyesi kavşağında F.S'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ambulansta görevli ebe Leyla Hızarcı, 112 Acil Servis ekiplerini beklerken sancısı tutan kadına ambulansta doğum yaptırdı.

Dünyaya gelen erkek bebek ve annesi, kaza yerine sevk edilen ekiplerce Yozgat Şehir Hastanesi'ne, otomobildeki yaralılar da Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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