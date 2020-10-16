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Hamile kadınları sigortalı çalışan gösterip, devleti 3 milyon TL zarara uğrattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 22:25 | Son Güncelleme

Muş'ta, hamile kadınları doğum sonrası iş göremezlik ödeneği alabilmek için yüksek maaşla sigortalı gösterip, devleti 3 milyon TL zarara uğrattığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Hamile kadınları sigortalı çalışan gösterip, devleti 3 milyon TL zarara uğrattılar

Hamile kadınları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterip doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağlayarak devleti 3 milyon TL zarara uğratan 2 paravan şirketin oyunu polis ekiplerince bozuldu. İl Emniyet Müdürlüğünce 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında 14 Ekim günü Muş merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Antalya merkezli 2 paravan şirketin, hamile kadınları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak göstererek doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağladıkları tespit edildi.

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Muş’ta yaşayan 39 hamile kadının da, bu şirketlerde aktif olarak çalışmamalarına rağmen yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterildiği, doğum iznine ayrılan ve canlı doğum yapan kadınların aldıkları yardımlar ve prim borçlarından dolayı kamunun yaklaşık 3 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi. Yapılan operasyonda, toplam 42 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Organizatör olarak belirlenen 5 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

DHA

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