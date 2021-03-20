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Hamile kediye vuran kadın yakalandı

20.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir spor salonunun bahçesinde uyuyan kediye saldıran S.B.

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir spor salonunun bahçesinde uyuyan kediye saldıran S.B. isimli kadın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Geçtiğimiz günlerde Keçiören’deki bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye durduk yere tokat atıp elindeki çantasıyla vuran S.B. isimli kadın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden çok sayıda ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri kediye saldıran kişinin 45 yaşındaki S.B. olduğunu belirledi. Ekipler zanlının kısa süre içerisinde adresi tespit etti. Gözaltına alınarak emniyete getirilen S.B.’nin alınan ifadesinde, kedinin kendisini takip ederek canını sıktığını, kediye vurmanın suç olduğunu bilmediğini, pişman olduğunu ve sahibinde özür dilediğini söylediği öğrenildi. Hakkında adli işlem başlatılan S.B.’ye bin 33 lira da adli para cezası kesildi.

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