Hamileler bayram tatiline gidebilir mi?

Hamilelikte seyahat çoğu kadın için güvenlidir. Siz ve karnınızdaki bebek sağlıklı olduğu sürece hamileliğin 36. haftasına kadar yolculuk etmek güvenlidir. HAMİLELİKTE YOLCULUK İÇİN EN UYGUN ZAMAN HANGİSİDİR? Yolculuk için en uygun zaman hamileliğin ortasındaki dönem olan 14 – 28. haftalar arasıdır. Gebelikle ilgili sorunlar çoğunlukla ilk ve sonuncu üç ayda ortaya çıkar. GEBELİĞİN HANGİ DÖNEMİNDE SEYAHAT ETMEK ÖNERİLMEZ? Preeklampsi, erken membran rüptürü ve erken doğum sancısı da dahil olmak üzere gebelikle ilgili belli komplikasyonlar varsa seyahat etmeniz önerilmez. Birden fazla bebeğe hamile iseniz yolculuk etmek iyi fikir olmayabilir. BİR YOLCULUĞA ÇIKMADAN ÖNCE NE YAPMALIYIM? Yola çıkmadan önce kadın – doğum doktorunuzla bir check – up ayarlayın. Tahmini doğum tarihinizi öğrenin. İhtiyaç duyabileceğiniz her tür reçetesiz ilacı, ağrı kesiciler, hemoroid kremleri, bir ilkyardım kiti ve prenatal vitaminleri yanınıza alın. Reçeteli ilaçlarınızı da yanınızda bulundurun. ARABA İLE YOLCULUK İÇİN NELER ÖNERİRSİNİZ?

Araba yolculuğu yaparken her gün olabildiğince kısa yolculuk edin. Araba sürerken her zaman emniyet kemeriniz takılı olsun. Kemeri karnınızın altından ve kalçanın üstünden bağlayın. Omuz kemerini karnınızın kenarına ve göğsünüzün ortasına (göğüsleriniz arasında) yerleştirin. Yolda sık sık durun. Böylece hareket edebilir ve bacaklarınızı uzatabilirsiniz. UÇAK YOLCULUĞU İÇİN ÖNERİLERİNİZ NELERDİR? Uçuşunuzu ayarlarken doğum tarihinizi göz önünde bulundurun. Gebeliğin 36. haftasından önce tüm uçuşlarınızı tamamlayın. Bazı yurt içi havayolları gebeliğin son ayında uçuşu yasaklar ya da uçuşa uygun olduğunuza dair doktor raporu ister. Uluslararası uçuşlar için bu tarih daha da erkendir, kimi zaman gebeliğin en fazla 28. haftasına kadar uçuşa izin verilmektedir. Yolculuğunuzu planlarken havayolu şirketinin poliçesini kontrol edin. Kolayca kalkabilmek ve bacaklarınızı esnetebilmek için koridor tarafından kotuk alın. Her iki saatte bir bunu yapmayı sağlayın. Uçuştan önce gaz yapan yiyecekler ve karbonatlı içecekler tüketmeyin. Uşak içindeki düşük hava basıncı yüzünden gaz genişler ve rahatsız hissettirir. Emniyet kemeriniz sürekli takılı olsun.