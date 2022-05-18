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Hamileler kakao yağı için sırada! Çatlaklara iyi geliyor

18.05.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik süreci boyunca kadın vücudunda onlarca değişiklik yaşanır. Bunların arasında kadınların en çok şikayetçi olduğu ise çatlaklardır. Özellikle göbek bölgesinde ortaya çıkan çatlakların giderilmesi için hamilelik boyunca birçok farklı yöntem deneyen kadınlar, Zonguldak’ta satılan kakao yağına yoğun ilgi gösterdi.

Hamileler kakao yağı için sırada! Çatlaklara iyi geliyor

Zonguldak’ta hamile kadınlar doğum öncesinde yaşanan göbek çatlaması nedeniyle aktarlarda yer alan kakao yağına yoğun ilgi gösterdi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle aktarlar taleplere yetişemez hale geldi. Öte yandan bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için yağı tercih ediyor. Hem sıvı hem de katı halde satılan yağlar tezgahlarda 30-200 TL arasında satıldı.

HEM SIVI HALDE HEM KATI HALDE SATILIYOR

Aktar İsmail Yılmaz, “Genelde kakao yağlarını tercih ediyorlar. Kakao yağının bir sıvısı bir katısı var. Bu katıyı alıyorsun herhangi bir pet şişeye koyuyorsun zaten güneşi gördüğün de zeytin yağı gibi eriyor.

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Hamile bayanlar göbek kısmına sürerek çatlakların oluşmasını önlüyor hem deriyi besliyor bende yumuşak kalmasını sağlıyor, yazında güneşten korunmak için sürüyorsunuz bronzlaşmak için kullanıyorlar genelde. Kilo işi olanlar 200 lira kutu halinde olanlar 30 lira oluyor. Yaz aylarında en çok tercih edilen ürün olarak kakao yağı geliyor diyebiliriz” diye konuştu.


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