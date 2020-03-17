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Hamileler koronavirüsünden nasıl korunmalı? İşte 5 önlem

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs dünyayı etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de koronavirüsten korunmak için önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Koronavirüse karşı korunmak için bilinçli ve soğukkanlı olmak oldukça büyük önem taşıyor. Özellikle de risk grubunda olanların daha da dikkat etmesi bekleniyor. Peki hamilelerin koronavirüsten korunmak için ne yapması gerekiyor? İşte hamilelere özel koronavirüs önlemleri...

Hamileler koronavirüsünden nasıl korunmalı? İşte 5 önlem

Hamilelerin koronavirüsten korunma konusunda daha dikkat olması gerektiğine dikkat çeken Acıbadem Altunizade Hastanesi Riskli Gebelik Uzmanı, (Perinatolog) Doç. Dr. Oktay Kaymak “Hamilelikte hem yapısal olarak hem de bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikler nedeni ile özellikle solunum yoluyla bulaşan bu tip enfeksiyonlara yakalanma riski daha fazladır. Geçmişte hem Koronavirüs ailesine mensup SARS ve MERS, hem de influenza gibi solunum yolunu tutan virüslerin hamilelikte çok daha ağır sonuçları olabileceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak panik yapmadan, aşırı strese kapılmadan gerekli önlemleri alarak Koronavirüs’ten korunmak mümkün” diyor. Riskli Gebelik Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, anne adaylarına Koronovirüs’e karşı alabilecekleri basit ama etkili önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BİLGİ KİRLİLİĞİNDEN UZAK DURUN

Hamilelik zaten mevcut hormonal değişim nedeni ile hassas bir dönemdir. Özellikle bu dönemde alınan kötü haberler anne adaylarını çok daha fazla etkileyecektir. Bu nedenle sosyal medya başta olmak üzere, uzman olmayan kişilerin yarattığı panik ortamından ve yaydıkları bilgi kirliliğinden uzak durun. Gerekli korunma önlemlerini alarak ama moralinizi bozmadan ve gereksiz aşırı strese girmeden bu süreci atlatabilirsiniz. Evde kitap okuyup, müzik dinleyerek, hatta bebeğinize şarkılar söyleyerek hem kendinizi hem bebeğinizi rahatlatabilirsiniz.

TEMASI AZALTIN

Genel olarak virüsün yayılma yolları bilinmektedir. Bunlar içerisinde en çok üzerinde durulan yol, damlacık yolu ile bulaşmasıdır. Bu nedenle kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçının, öksürüp hapşıran kişilerden uzak durmaya çalışın.

BOL SIVI TÜKETİN, SAĞLIKLI BESLENİN

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Özellikle C vitamininden zengin besinlere mutlaka beslenmenizde yer verin. Gün içerisine yayarak bol su içmeye özen gösterin. Suyun yanı sıra ıhlamur, kefir gibi içecekleri de tüketmekte fayda var. Günün her saatinde sıvı alımını yüksek, boğazınızı sıcak ve nemli tutmaya özen gösterin.

BOĞAZINIZI SOĞUKTAN KORUYUN

Tam da mevsim geçişinde olduğumuz bugünlerde giysiler de önemli rol oynuyor. Çok kalın, terlemenize yol açacak giysilerden kaçının, onun yerine ince kat kat giyinin. Boğazınızı soğuktan korumaya özen gösterin. Çünkü soğuk ile yoğun temas özellikle de hamilelikte bağışıklık sistemini daha fazla zayıflatıyor.

EGZERSİZ YAPIN

Hamilelik sürecinde ayak damarlarında kan pıhtılaşması 6 kat artıyor. Bu nedenle 3 saatten fazla hareketsiz kalınması bu riski daha da artıracaktır. Hareketsiz kalmamaya dikkat edin, sürekli yatmayın. Özellikle güneşli havalarda öğlen saatinde en az 30 dakika yürüyüş yapın ve D vitamini sentezine destek olun.

KORONAVİRÜS BEBEĞİ ETKİLEYEBİLİR

Doç. Dr. Oktay Kaymak “Hamilelikte Koronavirüs’e yakalanma ve olası kötü sonuçlarının gelişebilme riski normalden fazladır. Özellikle diyabet, akciğer, kalp ya da böbrek hastalığı bulunan, HIV pozitif olan ve 35 yaşın üzerindeki anne adaylarında bu risk daha fazladır” derken, Koronavirüs’ün anne karnındaki bebeğe etkilerini ise şöyle anlatıyor: “Hamilelikte Koronavirüs’ün bebeğe etkisi üzerine elde yeterli bilgi bulunmasa da, bu aileye mensup diğer virüslerin; erken doğuma, düşüğe ve düşük doğum ağırlığına neden olabildiği biliniyor. Ayrıca hamileliğin ilk üç ayında enfeksiyon nedeni ile yüksek ateşi olan anne adaylarının bebeklerinde sırt kemiklerinde açıklık (spina bifida) olma riski artacaktır.”

EMZİRMEYE DEVAM AMA...

Koronavirüs’ün süte geçtiğini gösteren bilimselkanıt olmamakla birlikte, Koronavirüs’ün mensup olduğu aileden olan diğer virüslerin süte geçmediğinin kanıtlandığını belirten Doç. Dr. Oktay Kaymak “Bu nedenle Coronavirüs tanısı olan annenin bebeğini emzirmesine ara vermesi tıbben önerilmemektedir. Ancak emzirme sırasında dikkatli olunması, gereken hijyen kurallarına uyulması veya anne sütünün sağılarak enfekte olmayan bir kişi tarafından bebeğe verilmesi önerilmektedir” diyor.

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