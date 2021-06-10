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Hamilelik belirtileri nelerdir? Bunları yaşıyorsanız hemen doktora gidin

10.06.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik belirtileri ilk zamanlardan itibaren vücutta gerçekleşen bir takım değişikliklerle anlaşılır. Ancak bazı kişiler bu değişiklikleri fark etmeyebilir. Hafta hafta değişen gebelik belirtileri, her kişide farklı semptomlara neden olabilir. Bu da kaç haftalık hamileyim ya da hamile miyim sorularının sorgulanmasına neden olur. Hamilelik belirtileri yaşadığını düşünenler, sağlıklı bir gebelik süreci için mutlaka doktora danışmalıdır. Peki hamilelik belirtileri nasıl anlaşılır?

Hamilelik belirtileri içinde en önemlisi bir kadının beklenen adet gününün geçmesidir. Ancak döllenmeyi takip eden günlerde, döllenen yumurtanın rahim içerisine yerleşmesiyle, embriyonun etrafını saran hücrelerden gebelik hormonu salgılanmaya başlar ve bu hormonun salınımıyla birlikte çok erken dönemde annede halsizlik, yorgunluk, göğüslerde gerginlik, baş dönmesi, bulantı, kusma, cinsel isteksizlik, bazı gıdalara aşırı isteklilik ve bazılarına isteksizlik, koku hassasiyeti gibi subjektif belirtiler, anne adayının gebelikten şüphelenmesine neden olur.

Kesin belirti olarak adet günü geçmesi ve adet günü geçtikten sonra gebelik hormonunun kanda tespit edilmesi, ultrason görüntüleri gebeliği teyit etmiş olur.

HAMİLELİĞİN İLK GÜNLERİNDE OLUŞAN BELİRTİLER NELERDİR?

Gebeliğin ilk günleri, gebeliğin rahim içerisine yerleşmesinden itibaren başlar. Gebeliğin yerleşmesinden sonraki ilk hafta, gebelik hormonu denilen HCG'nin hızla yükseldiği günlerdir. İlk hafta içerisinde, 48 saatte katlanarak yükselmeye devam eder ve 10. haftada maksimum seviyesine gelir.

HCG düzeyinin yükselmeye başlamasıyla beraber, annede bulantı, kusma, baş dönmesi başta olmak üzere koku duyarlılığı, göğüslerde hassasiyet, çarpıntı hissi, aşırı yorgunluk, halsizlik ve uyku hali semptomları ortaya çıkmaya başlayabilir. Bunlar, adet gecikmesi yaşanmadan ortaya çıkan belirtiler olabilir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Hamileliğin ilk belirtileri, rahim içerisine döllenmiş yumurtanın yerleşmesini takip eden süre içerisinde, gebelik hormonunun salınmaya başlamasıyla ortaya çıkar.

En önemli hamilelik belirtisi adet gününün geçmesidir. Bu nedenle beklenen adet tarihinin gecikmesi, gebelik belirtisi olarak kabul edilebilir.

Bunun dışında sıralanacak gebelik belirtileri şunlardır:

  • Göğüs ağrısı ve meme hassasiyeti
  • Akıntı (Kanama)
  • Baş dönmesi
  • Yorgun hissetme
  • Uyuma isteğinde artış
  • Mide ve sindirim sorunları
  • Cilt sorunları
  • Kabızlık
  • Baş ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Koku hassasiyeti
  • Sık idrara çıkma
  • Kasık ağrıları
  • Duygusallık ve ağlamaya meyilli olma durumu
  • Şişkinlik
  • Burun tıkanıklığı
  • Ağızda metalik tat
  • Diş eti kanaması
  • Vajiit
  • Karpal tünel sendromu

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