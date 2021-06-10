Hamilelik belirtileri nelerdir? Bunları yaşıyorsanız hemen doktora gidin

Hamilelik belirtileri içinde en önemlisi bir kadının beklenen adet gününün geçmesidir. Ancak döllenmeyi takip eden günlerde, döllenen yumurtanın rahim içerisine yerleşmesiyle, embriyonun etrafını saran hücrelerden gebelik hormonu salgılanmaya başlar ve bu hormonun salınımıyla birlikte çok erken dönemde annede halsizlik, yorgunluk, göğüslerde gerginlik, baş dönmesi, bulantı, kusma, cinsel isteksizlik, bazı gıdalara aşırı isteklilik ve bazılarına isteksizlik, koku hassasiyeti gibi subjektif belirtiler, anne adayının gebelikten şüphelenmesine neden olur.
Kesin belirti olarak adet günü geçmesi ve adet günü geçtikten sonra gebelik hormonunun kanda tespit edilmesi, ultrason görüntüleri gebeliği teyit etmiş olur.
Gebeliğin ilk günleri, gebeliğin rahim içerisine yerleşmesinden itibaren başlar. Gebeliğin yerleşmesinden sonraki ilk hafta, gebelik hormonu denilen HCG'nin hızla yükseldiği günlerdir. İlk hafta içerisinde, 48 saatte katlanarak yükselmeye devam eder ve 10. haftada maksimum seviyesine gelir.
HCG düzeyinin yükselmeye başlamasıyla beraber, annede bulantı, kusma, baş dönmesi başta olmak üzere koku duyarlılığı, göğüslerde hassasiyet, çarpıntı hissi, aşırı yorgunluk, halsizlik ve uyku hali semptomları ortaya çıkmaya başlayabilir. Bunlar, adet gecikmesi yaşanmadan ortaya çıkan belirtiler olabilir.
Hamileliğin ilk belirtileri, rahim içerisine döllenmiş yumurtanın yerleşmesini takip eden süre içerisinde, gebelik hormonunun salınmaya başlamasıyla ortaya çıkar.
En önemli hamilelik belirtisi adet gününün geçmesidir. Bu nedenle beklenen adet tarihinin gecikmesi, gebelik belirtisi olarak kabul edilebilir.
Bunun dışında sıralanacak gebelik belirtileri şunlardır:
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