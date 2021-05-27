Hamilelik depresyonu ve hamilelik sonrası depresyon nasıl atlatılır, belirtileri nelerdir?

Hamilelik depresyonu, genellikle anne adaylarının yüzde 10 - 20 arasında gözükmektedir. Kişinin eskiden zevk aldığı şeylerden zevk alamaması, artık sosyalleşmemesi, dışarı çıkmaması, iletişimin kopuk olması, intihar gibi düşüncelere dalması, cinsel isteğin yok olması, kendini değersiz hissetmesi, güne iyi başlamaması, annelik düşünceleriyle ilgili umutsuzluk gibi durumlar hamilelik depresyonunun belirtileridir.

Hamilelik depresyon, depresyon belirtilerine eşlik eden bir durumdur. Depresyonun sadece hamilelik süreci içerisinde geçirilen bir türüdür.

HAMİLELİK DEPRESYONU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hamilelik depresyonu, hamilelik sonrası depresyondan daha az görülmektedir. Böyle bir durum yaşandığında uzman veya psikiyatrdan yardım alınabilir.

Yardım ilaç ve terapi şeklinde olacaktır. Anne adayları ilaç kullanmak konusunda tereddüt etmektedir. Fakat hamilelik dönemine ait özel ilaçlar geliştirilmiştir ve güvenle kullanılabilir.

Anne adayı, hamilelik döneminde düzgün bir yöntemle tedavi edilirse, daha mutlu ve huzurlu bir hamilelik dönemi geçirmiş olur. Bu dönem içerisinde sosyal ilişkiler koparılmaması, eşiyle iyi bir iletişim içerisinde olması anne adayının daha iyi hissetmesine yardımcı olacaktır.