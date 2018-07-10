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Hamilelik hakkında tuhaf ama gerçek bilgiler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GEBELİK HABERLERİ  | 10.07.2018 10:15 | Son Güncelleme

Hamilelik hakkında ne biliyorsunuz? Mide bulantısı, sırt ağrısı, sıra dışı yiyecek istekleri, tüm bu gerçekler erkekler hatta çocuklar tarafından bile bilinir. Ama hamilelik hakkında bilmediğimiz ilginç bilgiler de var. Örneğin, doğmamış bir bebeğin anne karnında ağladığı gibi. İşte hamilelik ve yeni doğanlar hakkında en dikkat çekici gerçekler...

Hamilelik hakkında tuhaf ama gerçek bilgiler

Normal olarak gebelik, gebe kalma anından doğum anına kadar, 266 gün veya 38 hafta sürer. Bununla birlikte, gerçekte bu sayı daha büyük veya daha küçük olabilir.

1

Örneğin, Beulah Hunter adındaki kadın 375 gün boyunca yani 53 hafta boyunca hamile kaldı. Fetüsü her zamankinden daha yavaş büyüdü, bu yüzden hamileliği bir yıldan fazla sürdü, ama sonunda sağlıklı bir kızı oldu.

Rahim hamilelik sırasında normalden 500 kat büyür, ancak doğumdan 2 ay sonra normal boyutuna döner.

2

Hamilelik öncesi rahim, şeftali büyüklüğündedir hamileliğin sonunda bir karpuz büyüklüğüne ulaşır.

Hamilelik sırasında kadının sadece bel ve göğüsleri değil ayakları da büyür.

3

Bunun birkaç nedeni vardır: vücutta aşırı sıvı birikimi, hormonal değişikliklerden dolayı yumuşama, artan ağırlık nedeniyle ayaklarda basınç oluşması.

Bebekler, doğmadan önce bile annelerinin rahminde ağlayabilirler.

6

Üçüncü trimesterde (üç aylık dönem) bu yeteneği geliştirirler ve genellikle annenin karnından duyulan düşük desibelli gürültüye ağlama ile cevap verirler.

Gebe kadınların "en yakın arkadaşı" pigmentasyonudur. Annelerin% 90'ı bu problemle karşı karşıyadır. Yüzlerinde, özellikle alın, burun, çene, elmacık kemikleri ve göz bölgelerinde belirli noktalar oluşabilir.

4

Bu pigmentasyonun rengi, annenin cilt rengine bağlıdır: açık cilt koyulaşır ve koyu renkli cilt daha açık hale gelir.

Bebeklerin parmak izleri, ortalama olarak 10. ve 19. haftalar arasında oluşur. Oluştuklarında da, hayatlarının sonuna kadar değişmez.

5

Doğmamış bir çocuk annesinin tükettiği yiyecekleri hissedebilir, tadabilir ve koklayabilir. Annenin yediği yiyecekler amniyotik sıvı tarafından emilir ve gelecekteki yiyecek tercihlerini oluşturur.

Hamilelik, bir kadının bedeninin hayal etmesi zor olan dönüşümlerden geçtiği muhteşem bir zaman dilimidir.

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