Hamilelik hakkında tuhaf ama gerçek bilgiler

Normal olarak gebelik, gebe kalma anından doğum anına kadar, 266 gün veya 38 hafta sürer. Bununla birlikte, gerçekte bu sayı daha büyük veya daha küçük olabilir.

Örneğin, Beulah Hunter adındaki kadın 375 gün boyunca yani 53 hafta boyunca hamile kaldı. Fetüsü her zamankinden daha yavaş büyüdü, bu yüzden hamileliği bir yıldan fazla sürdü, ama sonunda sağlıklı bir kızı oldu.

Rahim hamilelik sırasında normalden 500 kat büyür, ancak doğumdan 2 ay sonra normal boyutuna döner.

Hamilelik öncesi rahim, şeftali büyüklüğündedir hamileliğin sonunda bir karpuz büyüklüğüne ulaşır.

Hamilelik sırasında kadının sadece bel ve göğüsleri değil ayakları da büyür.

Bunun birkaç nedeni vardır: vücutta aşırı sıvı birikimi, hormonal değişikliklerden dolayı yumuşama, artan ağırlık nedeniyle ayaklarda basınç oluşması.

Bebekler, doğmadan önce bile annelerinin rahminde ağlayabilirler.

Üçüncü trimesterde (üç aylık dönem) bu yeteneği geliştirirler ve genellikle annenin karnından duyulan düşük desibelli gürültüye ağlama ile cevap verirler.