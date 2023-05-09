Hamilelik sırasında ve sonrasında yaşadığı değişimi görenler gözlerine inanamıyor! Adeta bambaşka biri...

Tyreece Wood, hamilelik döneminde yaşadığı değişime kimsenin inanamadığını söyleyerek TikTok'ta değiştiği anları gösteren fotoğraflarını paylaştı. Tyreece, bu süreç boyunca tamamen farklı bir insan olarak göründüğünü ve sonrasında tekrardan eski haline döndüğünü gösterdi. 20 milyondan fazla kişinin izlediği bu videoyu görenler karşılaştırmalı fotoğraflardaki kişilerin aynı kişi olduğuna inanamadı.

Tyreece, fotoğrafların gerçekliğinden şüphelenen bir kullanıcıya yanıt olarak, resimlerin tamamının kendisine ait olduğunu kanıtlamak için başka bir klip paylaştı.

Tyreece, doğumdan sonra şişliğin inmesinin ve yüzünün hamilelik öncesi haline dönmesinin "yaklaşık bir ay" sürdüğünü söyledi.

Biri "Hamilelik burnu olayını duymuştum ama bu videoları görmeye başlayana kadar buna hiç inanmamıştım. Yine de muhteşemsin." dedi. Bir başkası ise kendi deneyimlerini paylaşarak "Bu doğru! Hamileliğimin son ayında Shrek'e benziyordum." dedi.

Yüzde şişlik veya şişkinlik, hamilelik sırasında kadınlar için yaygın bir durumdur ve görünümleri genellikle birkaç hafta içinde normale döner.



