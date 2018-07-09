Hamilelikle Nasıl Beslenilmeli?

Çiftlerin sağlıklı beslenmesi yumurta, sperm kalitesi ve döllenmeyi etkiler. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye gebelik öncesinde başlanması bebeğin gelişimine katkıda bulunur.

Gebelik öncesinden itibaren temel besin gruplarının hepsinden her gün alınmasına, günde 3 öğün yemek yenmesine ve kalsiyum, demir, folik asit gibi önemli vitamin ve mineralleri içeren besinlerden yeterli miktarda tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Taze meyve ve sebzeler en iyi vitamin kaynağını barındırmaktadır. Gıdaların uzun süre pişirilmesi, dondurulması ve bekletilmesi vitaminlerini kaybetmesine yol açar. Konservelerin birçoğunda da besin değeri azdır.

Her şeyde olduğu gibi A,B ve C vitaminlerinin fazla kullanımı gelişmekte olan bebeği olumsuz etkileyebilir. Gebelik öncesinde demir kontrol edilmeli, demir eksikliği varsa tedavi edilmelidir. Demir eksikliği hamilelikte daha çok artış gösterir, anemiye (kansızlık) yol açar.

Sağlıklı gebelik için en önemli vitamin folik asittir. Döllenmeden hemen sonra omurilik ve sinir sisteminin gelişmesini sağlar. Gebelikten 3 ay önce güne 400 mg folik asit tüketilmesi oldukça önemlidir. Yeşil yapraklı sebzelerde, fındık, badem ve baklagiller de folik asit içerir.

Meyve ve sebzeler mevsiminde güzel ve sağlıklıdır. Peki hangi mevsimde hangi meyve ve sebze tüketilmelidir? İşte ay ay tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler…