Hamilelikle Nasıl Beslenilmeli?

Çiftlerin sağlıklı beslenmesi yumurta, sperm kalitesi ve döllenmeyi etkiler. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye gebelik öncesinde başlanması bebeğin gelişimine katkıda bulunur.
Gebelik öncesinden itibaren temel besin gruplarının hepsinden her gün alınmasına, günde 3 öğün yemek yenmesine ve kalsiyum, demir, folik asit gibi önemli vitamin ve mineralleri içeren besinlerden yeterli miktarda tüketilmesine dikkat edilmelidir.
Taze meyve ve sebzeler en iyi vitamin kaynağını barındırmaktadır. Gıdaların uzun süre pişirilmesi, dondurulması ve bekletilmesi vitaminlerini kaybetmesine yol açar. Konservelerin birçoğunda da besin değeri azdır.
Her şeyde olduğu gibi A,B ve C vitaminlerinin fazla kullanımı gelişmekte olan bebeği olumsuz etkileyebilir. Gebelik öncesinde demir kontrol edilmeli, demir eksikliği varsa tedavi edilmelidir. Demir eksikliği hamilelikte daha çok artış gösterir, anemiye (kansızlık) yol açar.
Sağlıklı gebelik için en önemli vitamin folik asittir. Döllenmeden hemen sonra omurilik ve sinir sisteminin gelişmesini sağlar. Gebelikten 3 ay önce güne 400 mg folik asit tüketilmesi oldukça önemlidir. Yeşil yapraklı sebzelerde, fındık, badem ve baklagiller de folik asit içerir.
Meyve ve sebzeler mevsiminde güzel ve sağlıklıdır. Peki hangi mevsimde hangi meyve ve sebze tüketilmelidir? İşte ay ay tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler…
KIŞ MEYVE VE SEBZELERİ
Aralık Meyveleri: Elma, muz, nar, Trabzon hurması, kivi, kestane, portakal, mandalina ve greyfurt.
Aralık Sebzeleri: Havuç, balkabağı, pırasa, karnabahar, ıspanak, yerelması, kereviz, brokoli, karalahana, Brüksel lahanası, pazı
Ocak Meyveleri: Elma, muz, ayva, nar, portakal, mandalina, greyfurt, kestane
Ocak Sebzeleri: Havuç, pırasa, bal kabağı, kereviz, karnabahar, pancar, ıspanak, karaturp, kırmızıturp, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, pazı
Şubat Meyveleri: Elma, muz, ayva, nar, portakal, mandalina, greyfurt, kestane
Şubat Sebzeleri: Balkabağı, havuç, pırasa, kırmızıturp, turp, kereviz, karnabahar, pancar, ıspanak, brokoli, Frenk soğanı, lahana, Brüksel lahanası, pazı, hindiba
İLKBAHAR MEYVE VE SEBZELERİ
Mart Meyveleri: Muz, elma, limon
Mart Sebzeleri: Havuç, bebe havucu, pancar, kuşkonmaz, turp, ıspanak, brokoli, marul, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere, karnabahar, pırasa ve mandalina.
Nisan Meyveleri: Limon, çağla
Nisan Sebzeleri: Havuç, taze sarımsak, bezelye, Kuşkonmaz, enginar, taze soğan, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere, taze kekik.
Mayıs Meyveleri: Can erik, çilek, dut
Mayıs Sebzeleri: Bezelye, semizotu, sarımsak, Kuşkonmaz, enginar, arpacık soğan, soğan, marul, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere, barbunya, ebegümeci, madımak.
YAZ MEYVE VE SEBZELERİ
Haziran Meyveleri: Şeftali, kayısı, kiraz, vişne, can erik, mürdüm eriği, çilek, dut
Haziran Sebzeleri: Yeşilbiber, dolmalık biber, sivri biber, taze patates, taze fasulye, çalı fasulyesi, kabak, semizotu, bezelye, sarımsak, enginar, salatalık, soğan, marul, dereotu, fesleğen, biberiye, nane, maydanoz, tere, patlıcan, domates, barbunya, üzüm yaprağı, rezene.
Temmuz Meyveleri: Şeftali, kayısı, kiraz, vişne, karpuz, kavun, sarı erik, mürdüm eriği, ahududu.
Temmuz Sebzeleri: Kabak, semizotu, yeşilbiber, dolmalık biber, sivri biber, patates, taze fasulye, bezelye, taze sarımsak, sarımsak, salatalık, börülce, mısır, soğan, dereotu, fesleğen, biberiye, nane, maydanoz, tere, barbunya, patlıcan, domates.
Ağustos Meyveleri: Şeftali, kırmızı erik, mürdüm eriği, incir, karpuz, kavun, vişne, üzüm, böğürtlen, dut.
Ağustos Sebzeleri: Yeşilbiber, dolmalık biber, kırmızıbiber, taze fasulye, semizotu, kabak, sarımsak, bamya, börülce, soğan, salatalık, dereotu, fesleğen, domates, mısır, patlıcan, barbunya
SONBAHAR MEYVE VE SEBZELERİ
Eylül Meyveleri: Şeftali, mürdüm eriği, karpuz, kavun, üzüm, incir, kızılcık, taze ceviz, fındık.
Eylül Sebzeleri: Yeşilbiber, dolmalık biber, kırmızıbiber, havuç, kabak, taze fasulye, salatalık, börülce, bamya, soğan, mısır, dereotu, fesleğen, biberiye, nane, maydanoz, tere, patlıcan, domates, barbunya, mantar
Ekim Meyveleri: Armut, nar, üzüm, incir, kızılcık, kestane, fındık, ceviz
Ekim Sebzeleri: Havuç, yeşilbiber, kırmızıbiber, pırasa, salatalık, yerelması, karnabahar, patlıcan, domates, mantar, lahana
Kasım Meyveleri: Havuç, yeşilbiber, kırmızıbiber, pırasa, salatalık, yerelması, karnabahar, patlıcan, domates, mantar, lahana
Kasım Sebzeleri: Pırasa, havuç, balkabağı, karnabahar, yerelması, kereviz, ıspanak, soğan, marul, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere, lahana..
Op. Dr. Seval Taşdemir
** Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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