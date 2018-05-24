Hamilelikte doğru bilinen 8 yanlış

Meyve tok tutar, vitamin deposudur
Meyve tok tutmaz, acıktırır. Acıktığınızda yumurta, süt gibi besinler sizi daha çok tok tutar ve protein ihtiyacınızı karşılar. Meyveler sağlıklı besinlerdir fakat içerdikleri şeker miktarı nedeniyle özellikle gebelik döneminde abartmadan tüketilmeli.
Hamilelikte saç boyanmaz
Hamileliğin ilk 12 haftasından sonra saçınızı boyayabilirsiniz.
Hamilelikte ameliyat olunmaz, ilaç alınmaz
Gebelik sırasında alınabilecek pek çok ilaç var. Doktorunuza danışarak ilaç kullanabilirsiniz. Gelişen tıp ve teknoloji sayesinde hamileyken ameliyat bile olmak mümkün.
Hamileyken bol tüketilen ceviz bebeğin zekasını geliştirir
Çocuk zeki olsun diye avuç avuç ceviz yemenize gerek yok. Faydalıdır fakat abartmadan, her gün 1-2 ceviz tüketmeniz yeterlidir.
Xray cihazları zararlıdır
Havaalanı gibi yerlerde xray cihazlarından geçmek zarar vermez. Bu cihazların yaydığı ışınlar röntgen ışını değildir.
Gebelikte her şey yenebilir
Aksine, normalden çok daha dikkatli beslenmek gerekir. Her şey yenmez.
Ultrason öncesinde tatlı yenmelidir
Çocuk çok hareket etsin ve her tarafı görünsün diye ultrason öncesinde çikolata gibi tatlı besinlerin yenmesi son derece zararlıdır.
Gebelikte düz ayakkabı giyilmelidir
Gebelikte düz ayakkabı giymek, yalın ayak yürümek bütün basıncı bacaklara vermek demektir. Bu yüzden hafif topuklu ayakkabılar ya da spor ayakkabılar kullanılmalıdır.
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