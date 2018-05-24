KADIN

Hamilelikte doğru bilinen 8 yanlış

Betül Kurucu Betül Kurucu
GEBELİK HABERLERİ  | 24.05.2018 15:53 | Son Güncelleme

Anne adayları hamilelik süreçleri boyunca birçok şehir efsanesiyle karşılaşabiliyor. Hamilelikle ilgili toplumda yanlış bilgilerin oldukça yaygın olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Perinatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu, hamilelikte doğru bilinen 8 yanlış bilgiyi açıkladı.

Hamilelikte doğru bilinen 8 yanlış

Meyve tok tutar, vitamin deposudur

Meyve tok tutmaz, acıktırır. Acıktığınızda yumurta, süt gibi besinler sizi daha çok tok tutar ve protein ihtiyacınızı karşılar. Meyveler sağlıklı besinlerdir fakat içerdikleri şeker miktarı nedeniyle özellikle gebelik döneminde abartmadan tüketilmeli.

Hamilelikte saç boyanmaz

Hamileliğin ilk 12 haftasından sonra saçınızı boyayabilirsiniz.

Hamilelikte ameliyat olunmaz, ilaç alınmaz

Gebelik sırasında alınabilecek pek çok ilaç var. Doktorunuza danışarak ilaç kullanabilirsiniz. Gelişen tıp ve teknoloji sayesinde hamileyken ameliyat bile olmak mümkün.

Hamileyken bol tüketilen ceviz bebeğin zekasını geliştirir

Çocuk zeki olsun diye avuç avuç ceviz yemenize gerek yok. Faydalıdır fakat abartmadan, her gün 1-2 ceviz tüketmeniz yeterlidir.

2

Xray cihazları zararlıdır

Havaalanı gibi yerlerde xray cihazlarından geçmek zarar vermez. Bu cihazların yaydığı ışınlar röntgen ışını değildir.

Gebelikte her şey yenebilir

Aksine, normalden çok daha dikkatli beslenmek gerekir. Her şey yenmez.

Ultrason öncesinde tatlı yenmelidir

Çocuk çok hareket etsin ve her tarafı görünsün diye ultrason öncesinde çikolata gibi tatlı besinlerin yenmesi son derece zararlıdır.

3

Gebelikte düz ayakkabı giyilmelidir

Gebelikte düz ayakkabı giymek, yalın ayak yürümek bütün basıncı bacaklara vermek demektir. Bu yüzden hafif topuklu ayakkabılar ya da spor ayakkabılar kullanılmalıdır.

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