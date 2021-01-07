Hamilelikte vitamin kullanımı nasıl olmalı? Folik asit ve iyotun önemine dikkat!

Hamilelikte iyi beslenme , bebeğinizin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için çok önemlidir. Hem bebeğinizin hem de kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar besin tüketmeniz gerekir.

Hamileyken, protein, folat , iyot ve demir dahil olmak üzere bazı besin maddelerine daha fazla ihtiyacınız vardır .

BEYİN VE SİNİR SİSTEMİ İÇİN İYOT...

Folat (ek formdayken 'folik asit' olarak adlandırılır) , spina bifida gibi nöral tüp kusurlarını önlemeye yardımcı olur.

Beyin ve sinir sistemi gelişimi için iyot gereklidir.

Demir, annede anemiyi ve bebekte düşük doğum ağırlığını önlemeye yardımcı olur.

B12 vitamini ve D vitamini de bebeğin sinir sistemi (B12) ve iskeletinin (D) gelişimini destekledikleri için özellikle önemlidir. Yeterli C vitamini alımı, demirin diyetinizden emilimini artırmaya da yardımcı olur.

DENGELİ BESLENMEYLE KARŞILANMASI GEREKİR

Gebe olan kişinin, bu vitamin alımlarını mutlaka sağlıklı ve dengeli bir beslenmeyle karşılaması gerekir. Bunların haricinde A, D ve E vitaminleri de gebelik zamanında çok önemlidir ve mutlaka yeterli miktarda alınmasına özen gösterilmelidir. Yeterli miktarda alınamıyorsa o zaman mutlaka bir doktor kontrolünde vitamin alımı olması gereken düzeye getirilmelidir.