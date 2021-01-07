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Hamilelikte vitamin kullanımı nasıl olmalı? Folik asit ve iyotun önemine dikkat!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Hamileyseniz veya hamilelik planlıyorsanız, vitamin veya diğer takviyeleri alırken mutlaka önce doktorunuza danışmanız gerekir. Bununla birlikte Hamile bir kişinin daha fazla vitamin ihtiyacı söz konusu olabilmektedir. Alması gereken enerji arttığı için B grubu vitaminlerini daha fazla alması gerekir. B grubu vitaminlerinden folik asit ve B12 vitamini bu aşamada çok önemlidir.

Hamilelikte iyi beslenme , bebeğinizin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için çok önemlidir. Hem bebeğinizin hem de kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar besin tüketmeniz gerekir.

Hamileyken, protein, folat , iyot ve demir dahil olmak üzere bazı besin maddelerine daha fazla ihtiyacınız vardır .

BEYİN VE SİNİR SİSTEMİ İÇİN İYOT...

Folat (ek formdayken 'folik asit' olarak adlandırılır) , spina bifida gibi nöral tüp kusurlarını önlemeye yardımcı olur.
Beyin ve sinir sistemi gelişimi için iyot gereklidir.
Demir, annede anemiyi ve bebekte düşük doğum ağırlığını önlemeye yardımcı olur.
B12 vitamini ve D vitamini de bebeğin sinir sistemi (B12) ve iskeletinin (D) gelişimini destekledikleri için özellikle önemlidir. Yeterli C vitamini alımı, demirin diyetinizden emilimini artırmaya da yardımcı olur.

DENGELİ BESLENMEYLE KARŞILANMASI GEREKİR

Gebe olan kişinin, bu vitamin alımlarını mutlaka sağlıklı ve dengeli bir beslenmeyle karşılaması gerekir. Bunların haricinde A, D ve E vitaminleri de gebelik zamanında çok önemlidir ve mutlaka yeterli miktarda alınmasına özen gösterilmelidir. Yeterli miktarda alınamıyorsa o zaman mutlaka bir doktor kontrolünde vitamin alımı olması gereken düzeye getirilmelidir.

TAKVİYELER ERKEN DOĞUM RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR

Ortaya çıkan araştırmalar, hamilelik sırasında omega-3 takviyelerinin erken doğum riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ve probiyotiklerin hamilelikte kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir . Ancak, bu takviyeleri almanın yararlarının olası zararlardan ağır basıp basmadığı açık değildir. Daha iyi kanıtlar bulunana kadar, bunlardan kaçınmak en iyisidir özellikle gebeliğin ilk üç ayında .

Besin takviyeleri 'tamamlayıcı ilaçlar' olarak sınıflandırıldığından, diğer ilaçlar kadar incelenmez veya düzenlenmezler.


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