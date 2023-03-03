Hamilelikte yapılmaması gereken ev işleri nelerdir, iş yapmak zararlı mı? Hamileyim temizlik yaptım belim ağrıyor, ne yapmalıyım?

Hamilelik döneminde anne adaylarının hem kendi hem de bebeklerinin sağlığı için pek çok şeye dikkat etmesi gerekir. Bunlardan biri de ev işleridir. Pek çok kadın doğum uzmanı, anne adaylarına hareketsiz bir yaşamı tavsiye etmez. Aksine gebelikte yürüyüş, yoga gibi hafif egzersizler yapılmasını önerirler. Hamileyken yapılan ev işlerinin bebek için tehlikeli olup olmadığı önemli bir konudur. Bu yüzden anne adaylarının ev işleri ile alakalı konuları kendi doktorlarına danışması gerekir.

Hamilelikte yapılmaması gereken ev işleri nelerdir?

Gebelik döneminde anne adaylarının yediklerine, içtiklerine dikkat etmesi kadar yaptıkları işlere de dikkat etmesi gerekir. Kadınlar hamile olduklarını öğrendikleri anda birçok şeyden elini eteğini çekerler. Doktorlar, bu davranışın doğru olmadığını belirtir. Hamile kadınlar da hamile olmayanlar gibi tatile çıkabilir, gezebilir veya ev işi yapabilir. Ancak hamilelikte temizlik yapmak dikkat edilmesi gereken bir konudur. Doktorlar, anne adaylarının öncelikli olarak düşük yapma ya da erken doğum riski olup olmadığını öğrenmeleri gerektiğini belirtir. Bu yüzden anne adaylarının ev işi yapmadan önce kendi doktorlarına danışması tavsiye edilir. Gebelikte ev işi yapmak stres atıcı olduğu kadar çok yorucu bir iştir. Anne adaylarının bu dönem özellikte stresli işlerden uzak durması gerekir. Doktorlara göre hamilelikte yapılmaması gereken ev işleri şu şekildedir:

Ağır eşya kaldırmamak

Çamaşır asmamak

Perde asmamak

Tamir veya tadilat gerektiren işleri yapmamak

Böcek ilaçlarını kullanmak

Banyo temizlememek

Mobilyaların yerlerini değiştirmek

Evinizde kediniz varsa kedi kumunu temizlememiz önerilir. Kedi kumunda toksoplazma denilen parazitler olabilir. Ev kedilerinde bu parazitin olma ihtimali çok düşük olsa da yine de anne adaylarının kedi kumunu temizlemekten kaçınması gerekir.

Hamilelikte iş yapmak zararlı mı?

İş hayatı olan anne adayları doktor onayı aldıkları takdirde gebeliğin 32. haftasına kadar çalışmaya devam edebilir. Hamileliğin ilk haftalarında ev işleri yapan anne adayları ise gebeliğin 20. haftasına kadar doktor onayı alarak günlük ev işlerini yapabilir. Ancak doktorlar anne adaylarına hamileliğin 20. haftasından sonra ev temizliği işlerini yavaşlatmalarını tavsiye eder. Bu dönemden sonra tansiyon düşüklüğü meydana gelebilir.

Anne adaylarının günlük ev işlerini yaparken bir yandan dinlenmeleri son derece önemlidir. Ayrıca kadın doğum uzmanları, anne adaylarına doğuma yakın ev temizliği yapmamalarını önerir. Gebelik döneminde ev işi yaparken doğru temizlik malzemelerinin seçilmesi gerekir. Hamilelikte temizlik malzemesi kullanmak özellikle kimyasal içerikli ise çok tehlikedir. Bu yüzden doktorlar anne adaylarına temizlik malzemeleri olarak doğal ürünleri tercih etmelerini tavsiye eder.

Hamilelikte yapılmaması gereken hareketler hangileridir?

Gebelik döneminde anne adaylarının kendilerini zorlayacak hareketlerden kaçınmaları önemlidir. Pek çok anne adayı "Hamileyim temizlik yaptım belim ağrıyor." şikâyetlerinde bulunabilir. Anne adaylarının hamilelik süreci boyunca ev işlerini yaparken çok dikkat etmeleri gerekir. Ağır yük kaldırmak, eğilip kalkmak gibi hareketler anne adayları için sakıncalı olabilir. Hamilelikte yapılmaması gereken hareketler şu şekildedir:

Zıplama ya da sıçrama

Kilo verdiren egzersizler yapma

Sert sporlar yapma

Sırt üstü yatma

Kayağa binme

Bisiklete binme

Yüksek yerlere çıkma

Dalgıçlık

Yukarı uzanmaya çalışma

Uzun saatler araba kullanma

Hamilelik dönemi her anne adayı için doktor önerisi ile şekillenir. Anne adaylarının gebelik süreci boyunca her konuda doktorlarına danışması son derece önemlidir.

