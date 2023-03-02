Ablasyo plasenta nedir, bebeğin plasentadan ayrılması belirtileri nedir? Plasenta dekolmanının gebe ve bebek üzerindeki etkileri nedir, bebek kordonu neden kopar?

Gebelik sürecinin sorunsuz geçmesi anne adayları için son derece önemlidir. Bu dönemde anne adayları kendilerinden çok doğacak bebeklerinin sağlığını düşünür. Hamilelik döneminde anne adayları birçok problemle karşılaşabilir. Bu problemlerin bazıları kolay bir şekilde çözülürken bazıları ciddi sonuçlar doğurabilir. Gebelikte ciddi sonuçlara sebep olacak durumlardan biri ablasyo plasenta komplikasyonudur.

Ablasyo plasenta nedir?

Ablasyo plasenta komplikasyonu hamilelikte ender görülen bir komplikasyondur. Anne karnındaki bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlanması son derece önemli bir konudur. Hamilelik süresince anne adayının rahminde plasenta denen bir organ gelişir. Bu organ bebeğin anne karnında yaşamını sürdürmesi açısından büyük önem taşır. Plasenta organı, hamilelik süreci boyunca bebeğe oksijen ve besinleri gönderir. Ayrıca plasenta rahim duvarına yapıştığı için anne ile iletişim kurmaya yarayan göbek bağı da buradan çıkar. Bebeğin sağlıklı gelişimi için büyük önem taşıyan plasentanın rahim duvarından erken ayrılması ablasyo plasenta olarak tanımlanır.

Ablasyo plasenta belirtileri nelerdir?

Ablasyo plasenta komplikasyonu anne adayları için ciddi bir sorundur. Anne karnındaki bebeğin plasentadan erken ayrılmasına sebep olur. Plasenta organı, bebeğin anne karnında sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlar. Ayrıca bebeğin kanındaki atık maddeleri anneye gönderir ve bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Ancak ablasyo plasenta komplikasyonu geliştiğinde bebek plasentadan erken ayrılır. Bebeğin plasentadan ayrılması belirtileri şu şekildedir:

Koyu ve pıhtılaşmayan vajinal kanama

Sırt ağrısı

Karın ağrısı

Ağrıların bıçak saplanmış gibi bir his vermesi

Rahim hassasiyeti

Rahim kasılmaları

Bebeğin kalp atışı hızındaki değişiklikler

Ablasyo plasenta komplikasyonunun gebelerin yaklaşık %1’inde görülme olasılığı vardır. Bebek plasentadan ayrılırsa yeterli miktarda oksijen alamayabilir. Ayrıca yeterli derece beslenemeyebilir ve bu durum erken doğuma ya da ölü doğuma sebep olabilir.

Ablasyo esnasında neler olur?

Ablasyo plasenta doğumdan önce plasentanın rahim duvarından ayrılması olarak tanımlanır. Bebeğin plasentadan erken ayrılması çoğunlukla alt uçtan başlar. Ayrılan kısmın altındaki damarlardan meydana gelen kanama dışarı boşalır. Eğer bebeğin plasentadan ayrılma yeri plasentanın ortalarında olursa altta meydana gelen kanama görülmeyebilir. Meydana gelen kanama anne adayının rahminin kas lifleri arasına gider.

Bu durum kas liflerinin işlevini yerine getirememesine sebep olur. Rahim kaslarında gevşeme olmaz ve sürekli kasılmalar yaşanır. Bu durum sonucunda anne adayının rahmine dokunulduğunda sertlik hissedilir. Ayrıca anne adayı büyük ağrı duyar. Ablasyo komplikasyonu şiddetli olduğunda tüketim koagulopatisi (DIC) olarak isimlendirilen ölümcül kanama pıhtılaşma bozukluğu yaşanabilir.

Plasenta dekolmanı nedir?

Plasenta dekolmanı, bebeğin plasentadan vaktinden önce ayrılmasına denir. Bu durum acil müdahale edilmesi gereken ciddi bir durumdur. Hem anne adayının hem de bebeğin hayatını tehdit eden bir komplikasyondur. Bebeğin plasentadan ayrılması %50’den fazla olduğu takdirde bebeğin hayatını kaybetme riski vardır.

Bebek kordonu neden kopar?

Bebek kordonu anne ile bebeğin bağ kurduğu göbek kordonu olarak tanımlanır. Yaklaşık olarak 60 cm uzunluğunda olan bu kordon, anne karnındaki bebeğe oksijen ve besin iletir. Anne karnında göbek kordonun kopması ciddi bir problemdir. Bebeğin oksijen ve besin alamamasına sebep olur. Bu durum ayrıca hem anne adayı hem de bebek açısından daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Anne karnında bebek kordonu kopması nedenleri şu şekildedir:

Anne adayının geçmişte kordon kopması durumunu yaşamış olması

Amniyotik sıvının fazla olması

Vaktinden önce suyun gelmesi

Hipertansiyon

Kan pıhtılaşması sorunu

Rahim içi enfeksiyon

Karın bölgesine şiddetli darbe alınması

Alkol, sigara veya kokain gibi zararlı maddelerin kullanılması

Fazla sayıda hamilelik yaşanması

Preeklampsi varlığı

40 yaşın üzerinde olması

Miyom varlığı

Membranların erken yırtılması

Doktorlara göre göbek kordonunun vaktinden önce kopmasının net bir sebebi yoktur. Anne adaylarının bu konuda çok dikkat etmeleri ve ters giden bir durumla karşılaştıkları anda doktorlarını bilgilendirmesi son derece önemlidir.

