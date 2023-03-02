Hamilelikte kulak problemleri nedir, tedavisi nasıl yapılır? Hamilelikte kulak problemleri bebeğe zarar verir mi?

Hamilelik dönemi anne adaylarının hastalıklara en yatkın olduğu dönemlerden biridir. Bu dönem anne adaylarının hastalıklara karşı kendilerini koruması oldukça önemlidir. Hamilelik döneminde anne adaylarının ilaç kullanması yasak olduğundan hastalandıklarında bu süreci daha zor atlatırlar. Hamilelik döneminde anne adaylarının en sık karşılaştığı hastalıklardan biri kulak problemleridir.

Hamilelikte kulak problemleri nelerdir?

Hamilelikte anne adaylarının grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riski daha fazladır. Bu süreç hasta olunduğunda anne adayları için daha zor geçer. Çünkü bağışıklık sisteminde düşmeler meydana gelir. Hamilelik döneminde anne adaylarının bu hastalıklar dışında en sık karşılaştıkları sorunlardan biri kulak rahatsızlıklarıdır. Tedavi için ilaç kullanımı riskli olduğundan hastalık süreci daha ağır atlatılır. Gebelikte anne adaylarının karşılaştıkları en sık kulak hastalıkları ise şöyledir:

Kulak ağrısı

Kulakta sıvı birikmesi

Kulak tıkanıklığı

Orta kulak iltihabı

Kulak yolu kaşıntısı

Ani işitme kaybı

Kulak kiri

Kronik otitis media

Hamilelikte kulak ağrısına ne iyi gelir?

Gebelik döneminde anne adaylarının kulak problemleri arasında en sık yaşadıkları problem kulak ağrısıdır. Gebelikte kulak ağrısı birçok farklı sebepten kaynaklı olabilir. Çoğunlukla başka bir hastalığın belirtisi olarak bilinir. Gebelikte kulak yanması ve diğer kulak problemleri anne adayı için oldukça sıkıntılı bir durumdur. Bu rahatsızlığın giderilmesi için ağrıya sebep olan ana kaynağın bulunması gerekir. Gebelikte anne adaylarının ilaç kullanması tavsiye edilmediği için doğal çözümlerden faydalanılır. Ancak anne adaylarının kulak ağrısı için doğal çözümleri uygulamadan önce doktor onayı alması son derece önemlidir. Bu doğal çözümlerin doktor gözetiminde uygulanması hem anne adayı hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşır.

Doktorlar, ilaç kullanımı sınırlandırılan anne adaylarına kulak ağrıları için bazı bitkisel içerikli çözüm tedavileri önerir. Hamilelikte kulak ağrısına bitkisel çözüm olarak önerilen tedavi seçeneklerinden biri kulağın yanına ılık su koymaktır. Bir başka tedavi seçeneği ise ağrıyan kulağa çay ağacı yağı damlatılmasıdır. Ancak çay ağacı yağını uygulamadan önce zeytinyağı ile seyreltilmesi gerekir. Sonrasında birkaç damla kulağa damlatılır. Her şey de olduğu gibi bu doğal çözümleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmeniz önemlidir.

Gebelikte kulak enfeksiyonu bebeğe zarar verir mi?

Hamilelikte kulak enfeksiyonu çok sık görülen kulak hastalıklarından biridir. Bu enfeksiyona yakalanma sebepleri arasında bakteriler ve virüsler yer alır. Gebelikte kulak enfeksiyonu yaşayan anne adaylarının alanında uzman bir kulak burun boğaz doktorlarına görünmesi tavsiye edilir. Eğer ilaç kullanımı gerekliyse yine doktor kontrolünde bu ilaçların kullanılması son derece önemlidir. Kulak enfeksiyonu anne karnındaki bebeğe doğrudan zarar vermez.

Hamilelikte kulak tıkanıklığı olur mu?

Gebelik döneminde anne adaylarının bir başka yaşadıkları kulak sorunlarından biri kulak tıkanmasıdır. Hamilelikte kulak tıkanıklığı anne adayları için sıkıntılı bir süreçtir. Hamilelikte kulak tıkanması için en büyük nedenlerden birisi de gebelikten dolayı anne adayında değişime uğrayan hormon seviyeleridir. Hormonal değişimler, kulakta dolgunluk hissinin yaşanmasına neden olabilir. Bu durum daha çok burun tıkanıklığı ile beraber meydana gelir ve östaki borusunu tıkanır. Hamilelik döneminde bu tür hastalıklar olduğunda bir doktora danışılması önemlidir.

Kulak çınlaması hamilelik belirtisi mi?

Hamilelikte kulak çınlaması doğrudan hamilelik belirtisi olarak kabul edilmez. Kulak çınlaması tek başına bir rahatsızlık olabileceği gibi başka hastalıklarında da belirtisi olabilir. İç kulak iltihabı, kulak zarında iltihap, işitme sisteminde tümör gibi durumlar, kulak çınlaması nedenleri arasında sayılır. Bu nedenle kulak çınlaması yaşanıyorsa ve hamilelik şüphesi varsa mutlaka doktora gidilmesi gerekir.

Hamileyken kulak delinir mi?

Birçok kadın doğum uzmanı gebelik döneminde anne adaylarına kulak deldirme işlemini tavsiye etmez. Hamilelik dönemi hassas bir dönem olduğundan anne adayları birçok hastalığa daha açıktır. Bu dönemde alerjik reaksiyonlar daha fazla olmakla birlikte enfeksiyon kapma riski de bulunur. Bu yüzden doktorlar, anne adaylarına gebelik süreci boyunca kulak deldirme gibi işlemleri yaptırmamalarını önerir.

