Hamileler uçak yolculuğu yapabilir mi, uçuş yasağı ne zaman başlar? Hamileyken uçağa binmek zararlı mı?

Anne adaylarının önceliği her zaman bebeklerinin sağlığıdır. Bu sebepten dolayı bebeklerini riske atabilecek her türlü şeyden uzak durması tercih ederler. Gebelikte yolculuk yapmak, anne adaylarının sağlığına bağlı bir durumdur. Doktorlar, anne adaylarının uçak ya da tren, otobüs gibi araçlarla yolculuğa çıkmadan önce sağlık kontrollerini yaptırmalarını tavsiye eder.

Hamileler uçağa binebilir mi?

Hamilelik döneminde anne adayları uçağa binme konusunda endişe duyabilir. Birçok kadın doğum uzmanı, gebelikte yolculuk yapabilmek için belirli dönemler içerisinde güvenli olduğunu belirtir. Eğer anne adayının tansiyon, şeker hastalığı gibi durumları varsa veya kanama gibi sorunlar yaşanıyorsa uçak yolculuğu riskli olabilir. Özellikle son bilimsel çalışmalar neticesinde çok sık olmayan uçak yolculuğunun anne adayları için hiçbir sorun teşkil edilmediği belirtilmiştir.

Gebelik dönemi toplam üç aylık periyotlardan oluşur. Bu periyotlar trimester olarak tanımlanır. Gebelikte uçak yolcuğu için en güvenli dönemler 14 ile 27. hafta arasıdır. Kadın doğum uzmanları, gebelikte uçak yolculuğu kaçıncı haftaya kadar güvenilir konusu hakkında anne adaylarına bilgi verir. Kadın doğum uzmanlarına göre anne adayları hamileliklerinin 32. haftasına kadar uçak yolcuğuna çıkabilir.

7 aylık hamile uçağa binebilir mi?

Gebelikte 28 haftalık süreç 7 aylık hamile olarak kabul edilir. 7 aylık hamile olan anne adayları güvenli bir şekilde uçak yolculuğu yapabilir. Anne adaylarının uçak yolculuğu yapabilmesi için doktorlarından onay alması da son derece önemlidir. Geçmişte erken doğum öyküsü olan veya herhangi bir hastalığı olan anne adaylarının uçak yolcuğu yapması tavsiye edilmez.

8 aylık hamile uçağa binebilir mi?

ayını bitiren hamilelerin 32 haftada uçak yolculuğu yapabilmesi için kendi doktorlarından “uçakla seyahat etmesinde herhangi bir sakınca yoktur” yazılı bir rapor alması gerekir. Gebelik döneminde uçak yolculuğu yapacak olan anne adayları için hava yolu şirketlerinin bazı prosedürleri vardır. Bu prosedürler şirketten şirkete farklılık gösterebilir. Uçak yolcuğu için gerekli olan rapor anne adayları için önemlidir. Uçabilir raporu örneği içerisinde tarih, imza ve kaşe ve doktorun adı, soyadı mutlaka olması gerekir. Raporun geçerlilik süresi 7 gündür. 7 gün geçtikten sonra bu raporla uçak seyahatine çıkılması mümkün değildir.

Kaç aylık hamileyken uçağa binilmez?

Kadın doğum uzmanları, anne adaylarının ve bebeklerinin sağlığı için 32. haftadan sonraki dönemde uçak yolculuğunu tavsiye etmez. 28 ile 32 hafta arası hamilelerin uçak yolculuğuna izin verilirken 32. haftadan sonrasında doktor raporu olsa dahi izin verilmez.

Hamileyken uçağa binmek zararlı mı?

Gebeyken uçak yolculuğu birçok kadın doğum uzmanı tarafından güvenli kabul edilir. Ancak anne adayının ciddi sağlık sorunları varsa ya da erken doğum öyküsü, kanama gibi durumları söz konusu ise uçak yolculuğu yapması yasaktır. Uçaklarda kabin içindeki basınç ayarlıdır. Ancak bu basınç tansiyon yükselmesine sebep olabilir. Bu yüzden kansızlık, hipertansif, plasenta yetmezliği olan anne adaylarının uçak yolculuğu yapmaları sakıncalıdır.

Hamilelikte uçuş yasağı ne zaman başlar?

Birçok hava yolu şirketi 32. haftadan sonra gebe yolcu kabul etmez. Hamileler için uçuş yasağı çoğunlukla 32. haftadan sonrası için geçerlidir. Bu yasağın asıl sebebi uçakta doğum riskini azaltmak ve anne adaylarını böyle bir durumdan korumaktır.

