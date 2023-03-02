Gebeliğin ilk zamanları dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, ilk 3 ve 6 ay nelere dikkat edilmelidir? Hamilelikte ay ay dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hamilelik dönemi kadınların en hassas ve en özel dönemidir. Bu dönemi konforlu bir şekilde geçirmeleri hem kendileri hem de bebeklerinin sağlığı açısından son derece önemlidir. Anne adayları, hamile olduklarını öğrendikleri andan itibaren ay ay bebeklerindeki değişime şahit olur. 9 aylık bu dönemde hem anne adaylarında hem de bebeklerinde birçok farklı değişim gözlenir. Doktorlar, anne adaylarının bu süreçte bazı önemli noktalara dikkat etmelerini tavsiye eder.

Gebeliğin ilk zamanları dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hamilelik dönemi her anne adayı için ayrı bir önem taşır. Anne adayları bu dönemde bebeklerinin sağlığı için hem yediklerine hem de içtiklerine daha fazla dikkat eder. Ortalama 9 aylık bir hamilelik döneminde anne adaylarının hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlıkları için gerekli önlemleri alması son derece önemlidir. Gebelik dönemi süresince anne adaylarının doktorlarını çok iyi seçmeleri gerekir. Doktorlar hassas bir dönem olan hamilelik süresince anne adaylarının bazı önemli noktalara dikkat etmesini önerir. Hamilelikte dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

Gebelik süreci boyunca hafif egzersizlerin yapılması gerekir. Açık havada hafif tempolu yürüyüş, hamile yogası gibi egzersizler anne adaylarının sancılarına çok iyi gelir. Ancak ağır egzersizlerden kesinlikle kaçınılması gerekir.

Sağlıksız yiyecek ve içeceklerden uzak durulması önemlidir.

Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerekir. Bunlar yerine süt ürünleri, et, meyve ve sebze gibi besinlerle beslenilmesi önerilir.

Doktorlar, uzun yolculuk planı olan anne adaylarına hamileliğin 26.haftasına kadar izin verir. Bu süreçten sonrası için ise mutlaka doktor onayı alınması gerekir.

Hamilelik döneminde yatış pozisyonuna dikkat edilmesi gerekir. Bu dönem en doğru yatış pozisyonu yan yatmaktır.

Hamileliğin ilk haftalarında yapılmaması gerekenler nelerdir?

Gebelik süreci her anne adayı için farklı olabilir. Kimi anne adayları bu süreci daha rahat geçirirken kimi anne adayları için ise daha zor geçebilir. Kadın doğum uzmanları gebeliğin ilk haftalarında anne adaylarına bazı hareketlerden kaçınmalarını tavsiye eder. Hamileliğin ilk haftalarında anne adaylarının kesinlikle yapmaması gerekenler şu şekildedir:

Anne adaylarının gebeliğin ilk haftalarında dengeli beslenmesi oldukça önemlidir. Bu yüzden sağlıksız gıdalardan uzak durulması tavsiye edilir.

Röntgen veya tomografi gibi radyasyon yayan ortamlardan uzak durulması gerekir.

Hamilelik süreci boyunca ilaç kullanımından kaçınılması gerekir. İlaç kullanımı için mutlaka doktorun onayı olması son derece önemlidir.

Sigara veya alkol gibi zararlı her türlü maddenin kullanılmaması gerekir.

Kafein miktarı yüksek olan yiyecek veya içeceklerin doktor kontrolünde yenilip içilmesi önemlidir.

Gebelik döneminde kilo alımı fazla olur. Doktora danışılmadan egzersiz yapılması önerilmez. Bu yüzden gebeliğin ilk haftalarında mutlaka doktor kontrolünde egzersiz yapılması gerekir.

Hamilelikte ay ay dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Gebelik dönemi süresince anne adaylarında farklı değişimler gözlenir. Aynı şekilde anne karnında olan bebekte de ay ay fiziksel değişimler yaşanır. Hamileliğin ilk haftaları önemli olduğu gibi sonraki süreçlerde hem anne adayı hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem teşkil eder. Bebeğin anne rahmine tutunduğu andan itibaren anne adaylarında hem fiziksel hem de ruhsal açıdan farklılıklar olur.

Hamilelik süresince anne adaylarının beslenmelerinden yatış şekline kadar daha fazla dikkat etmesi gerekir. Hem ruhsal hem de fiziksel açıdan anne adaylarının rahat bir hamilelik dönemi geçirmesi için doktorlarının önerilerine uyması son derece önemlidir. Kadın doğum uzmanları anne adaylarına gebeliğin ilk ayından doğuma kadar geçen süreçte birtakım konulara dikkat etmesini tavsiye eder.

Hamileliğin ilk aylarında nelere dikkat edilmeli?

Gebeliğin ilk ayında anne adayları hamile olduklarını doktorlarına gitmeden anlamayabilir. Bu dönem gebelik belirtileri çok fazla görülmez. Ancak hamilelik testinden sonra netice pozitif çıkınca anne adayları gebe olduklarını anlar. Ardından embriyo oluşmaya ve sonrasında da anne karnındaki bebeğin gelişimi yavaş yavaş başlar. Kadın doğum uzmanları, anne adaylarına gebeliğin ilk ayında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili birtakım tavsiyeler verir. Hamileliğin ilk aylarında dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

Gebeliğin çoğunlukla ilk üç haftasında anne adayları hamile olduklarının farkına varamayabilir. Adet günleri geciktiğinde gebelikten şüphelenilir. Gebe olduğunu öğrenen anne adayının, hamileliğin ilk aylarında dengeli beslenmeye özen göstermesi gerekir.

Gebe olduğu öğrenen anne adaylarının alkol ya da sigara gibi alışkanlıkları varsa bunları bırakması hem kendi hem de bebeğin sağlığı açısından önemlidir.

Gebe olduğunu öğrenen anne adayları hâlihazırda ilaç kullanıyorsa bu durumu mutlaka doktoruyla paylaşmalıdır.

Yalnızca gebeliğin ilk aylarında değil gebelik süreci boyunca anne adaylarının doktor onayı almadan ilaç kullanmaları tavsiye edilmez.

Gün içinde en az 10 – 12 bardak su tüketmeleri önemlidir.

Çay, kahve gibi içeceklerin tüketimi ile ilgili mutlaka doktora danışılması gerekir.

Gebeliğin ilk ayları hem anne adayları hem de bebeğin gelişimi için son derece hassas bir dönemdir. Bu süreçte anne adaylarının doktorlarının yönlendirdiği şekilde hareket etmesi son derece önemlidir.

Hamilelikte ilk 3 ay dikkat edilmesi gerekenler

Kadın doğum uzmanları hamileliğin ilk 3 ayının önemli olduğunu belirtir. İlk 3 aylık hamilelik dönemi, gebelik sürecinin gidişatını belirlemede önemli bir rol oynar. Hamilelik süreci her anne adayı için çok hassas ve çok özel bir dönemdir. Doktorlar, anne adaylarına hamilelikte ilk 3 ay yapılmaması gerekenler hakkında birtakım bilgiler verir. Bu bilgiler hem anne adaylarının hem de bebeklerinin sağlığını korumaya yöneliktir. Hamilelikte ilk 3 ay yapılmaması gerekenler:

Sigara veya alkol içmek

Hamilelik öncesi kullanılan ilaçlara doktor onayı almadan devam etmek

Sağlıksız beslenmek

Radyolojik işlemleri yaptırmak

Saç boyası gibi kimyasal madde içeren işlemleri yaptırmak

Ağır egzersizler yapmak

Ağır yük kaldırmak ve ağır ev işi yapmak

Uzun süre araç kullanmak

Aşırı sıcak ortamlarda bulunmak

Gebeliğin ilk 3 aylık dönemi, anne karnındaki bebeğin organlarının tamamlandığı dönemdir. Bu süreçte bebeğin cinsiyetinden amniyon sıvısına kadar birçok konu netlik kazanır. Hamileliğin ilk üç ayında anne adaylarının kendi doktorlarının tavsiyelerini dinlemeleri son derece önemlidir.

Hamileliğin 6 ayında dikkat edilmesi gerekenler

Gebeliğin 6. ayında anne karnındaki bebeğin hareketleri belirginleşmeye başlar. 5. ayda kalınlaşan kordon 6. aya girildiğinde iletişim aracı olarak kabul edilir. Bu dönem anne adayları bebekleri ile iletişime geçebilir ve onlarla konuşabilir. Ayrıca olur olmadık zamanlarda anne karnındaki bebekler, tekme veya yumruk atarak kendilerini belli edebilir. Gebeliğin 6. ayında anne adaylarının dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunur. Hamileliğin 6 ayında dikkat edilmesi gerekenler:

Hamileliğin 6. ayında anne adaylarının ultrasonografik inceleme yaptırması önemlidir.

Doktorlar, anne adaylarına hamileliğin 24 ile 28 haftaları arasında şeker yüklemesi testi yaptırmalarını tavsiye eder.

Merdiven içip çıkarken çok yavaş hareket edilmesi gerekir.

Anne adayının bir yerden kalkarken destek alarak kalkması önemlidir.

Gebeliğin 6. ayında karın bayağı büyür ve genişler. Bu dönem anne adaylarının bedeni sıkan giysilerden uzak durması gerekir.

Bu dönem anne adaylarının kilo aldığı bir dönemdir. Bu yüzden anne adaylarının yedikleri ve içtikleri her şeye ekstra özen göstermesi gerekir.

Hamilelikte cinsel ilişki kaçıncı haftada biter?

Gebelik döneminde anne adaylarının cinsel ilişki esnasında enfeksiyon kapma riski vardır. Ayrıca cinsel ilişki sırasında kanama da olabilir. Doktorlar enfeksiyon veya kanama durumunda anne adaylarına cinselliğe ara vermelerini önerir. Ayrıca anne adaylarının 12. haftadan sonra cinsel ilişki esnasında altta kalacak pozisyondan uzak durmaları gerekir. Doktorlar anormal bir durum olmadığı sürece gebeliğin son 4 haftasına kadar cinsel ilişkiye ara verilmesine gerek olmadığını belirtir.