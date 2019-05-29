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Hamilelikte yaşanan diş eti problemleri erken doğuma sebep olabilir!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 29.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

“Yapılan bazı çalışmalarda, hamilelik döneminde yaşanan diş eti problemlerinin; erken veya düşük ağırlıklı doğuma neden olabileceği gösterilmiştir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Periodontoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ekin Beşiroğlu, anne adaylarını bilgilendirdi.

Hamilelikte yaşanan diş eti problemleri erken doğuma sebep olabilir!

Hormonal değişikliklerin görüldüğü; hamilelik, ergenlik, mensturasyon ve menapoz dönemlerinde kadınlarda diş etiyle ilişkili şikayetlerde artış görülmektedir. Hamilelik döneminde oluşan diş eti problemlerinin en sık nedeni ihmal edilen ağız bakımıdır. Hamilelik döneminde ihmal edilen ağız bakımı sonucu, bakteri plağı birikmektedir. Bakteri plağı hamilelik döneminde diş etlerinde meydana gelen değişikliklerle birlikte enflamasyona neden olmaktadır. Hastalar kanama, kızarıklık ve şişlikten şikayet etmektedir. Bu durumda hastalar, diş fırçalamaktan kaçınmaktadır. Ancak bu durum, problemlerin daha da artmasına neden olur. Doğru ve düzenli ağız bakımı bu noktada, tedavi için kilit rol oynamaktadır.

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HAMİLELİK TÜMÖRÜ KORKUTMASIN

Ağız bakımı iyi olmayan ve diş eti enfeksiyonu olan hamile bireylerde “hamilelik tümörü” dediğimiz diş eti büyümeleri de görülmektedir. Bu diş eti büyümeleri, genellikle doğum sonrasında geçmektedir. Ancak şişlikler dişlerin çiğneyici yüzeylerine kadar büyüdüklerinde, tramvaya bağlı ağrı ve rahatsızlık duyulabilmektedir.

DİŞ KAYBINDAN ERKEN DOĞUMA KADAR BİRÇOK RİSKİ VAR

Diş etindeki enflamasyon ilerlediğinde, dişi ağız içinde tutan destek dokularında kayıplara neden olmaktadır ve bu durum ihmal edildiğinde diş kayıplarıyla sonuçlanmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda, hamilelik döneminde yaşanan diş eti problemlerinin; erken veya düşük ağırlıklı doğuma neden olabileceği gösterilmiştir.

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HAMİLELİKTE DİŞ ETİ PROBLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Gebelikte diş eti sorunları genellikle; 2. ayda başlayıp 8. ayda en üst seviyeye gelmektedir.

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GEBELİKTE AĞIZ BAKIMI NASIL YAPILMALI?

Hamilelik döneminde diş etleri, enfeksiyona daha yatkın olacağı için tam ve doğru bir ağız bakımı önem taşımaktadır. Kanama oluştuğu zaman hastalar, genelde bu bölgeleri fırçalamaktan kaçınmaktadır. Diş eti enfeksiyonunun önlenebilmesi için tam ve doğru bir ağız bakımı önemlidir. Anne adayı her gün en az iki kez, hekimlerinin önerdiği şekilde ağız bakımını yapmalıdır.

HAMİLEYKEN DİŞ TEDAVİSİ YAPILABİLİR Mİ?

Hamile olmayı planlayan kadınlar, gebelikten önce mutlaka bir periodontolog veya diş hekimi kontrolünden geçmelidir. Hamilelik sürecinde de kontrol amaçlı düzenli ağız ve diş muayenesi yaptırmak gerekir. Böylece; gebenin yaşam kalitesi yükselir ve sorunsuz bir dönem geçirme şansı artar. Ağrı ve enfeksiyon varlığında, hamileliğin hangi döneminde olursa olsun tedavi gereklidir. Ancak acil olmayan durumlar için en uygun tedavi aralığı, gebeliğin 4. ve 6. aylar arasındaki dönemidir.

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