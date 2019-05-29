Hamilelikte yaşanan diş eti problemleri erken doğuma sebep olabilir!

Hormonal değişikliklerin görüldüğü; hamilelik, ergenlik, mensturasyon ve menapoz dönemlerinde kadınlarda diş etiyle ilişkili şikayetlerde artış görülmektedir. Hamilelik döneminde oluşan diş eti problemlerinin en sık nedeni ihmal edilen ağız bakımıdır. Hamilelik döneminde ihmal edilen ağız bakımı sonucu, bakteri plağı birikmektedir. Bakteri plağı hamilelik döneminde diş etlerinde meydana gelen değişikliklerle birlikte enflamasyona neden olmaktadır. Hastalar kanama, kızarıklık ve şişlikten şikayet etmektedir. Bu durumda hastalar, diş fırçalamaktan kaçınmaktadır. Ancak bu durum, problemlerin daha da artmasına neden olur. Doğru ve düzenli ağız bakımı bu noktada, tedavi için kilit rol oynamaktadır.

HAMİLELİK TÜMÖRÜ KORKUTMASIN

Ağız bakımı iyi olmayan ve diş eti enfeksiyonu olan hamile bireylerde “hamilelik tümörü” dediğimiz diş eti büyümeleri de görülmektedir. Bu diş eti büyümeleri, genellikle doğum sonrasında geçmektedir. Ancak şişlikler dişlerin çiğneyici yüzeylerine kadar büyüdüklerinde, tramvaya bağlı ağrı ve rahatsızlık duyulabilmektedir.