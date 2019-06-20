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Hamilelikten korunmak için prezervatif, doğum kontrol hapı yerine papaya tüketin önerisi tepki çekti!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GEBELİK HABERLERİ  | 20.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Hepimiz biliyoruz ki hamile kalmak istemiyorsanız bir çeşit doğum kontrol yöntemi (doğum kontrol hapı, prezervatif vs...) kullanmak zorundasınız. Bununla birlikte doğum kontrol yöntemi kullansanız bile bazen kazaların gerçekleşebileceğini de biliyoruz. Bilmediğimiz şeyse birkaç hafta boyunca papaya, incir gibi besinleri yemek. Tuhaf iddiaya göre bunlar gebeliği önlüyor!

Hamilelikten korunmak için prezervatif, doğum kontrol hapı yerine papaya tüketin önerisi tepki çekti!

Home Remedy Hacks adlı bir web sitesinde yayınlanan tuhaf öneri şöyle: 'Eğer hamile kalmak istemiyorsanız papayaların yanı sıra çok miktarda tarçın, incir ve zencefil çayı tüketebilirsiniz. Papaya etkili bir doğum kontrol çözümü. Güvensiz bir ilişkiye girdikten sonra 3-4 gün boyunca günde iki kez papaya yiyebilirsiniz. Hamileliği önlemeye yardımcı olur. Ayrıca papaya tohumları erkeklerde sperm sayısını azaltır. İncir, en iyi kontrol yöntemlerinden biri. Korunmasız cinsel ilişkiye girdikten sonra 2-3 adet kuru incir yiyin. Zencefil ise adet akışını arttırır. Hamileliği ertelemek için her gün 2 bardak güçlü zencefil çayı için.'

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Botanik işiyle uğraşan James Wong, bu yazı sonrası Twitter kullanıcılarına, 'asla bunu kullanmayın' uyarısı yaptı. Wong, ''dehşete düştüğümü söylemem lazım. Bu ürünler aşırı miktarda tüketilirse karaciğer hasarına, nöbetlere hatta kadınların ölümlerine bile neden olabilir. Bu uydurma tavsiyeleri bir an önce kaldırmaları gerekiyor.

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Papaya meyvesi lateks içerdiği için hamile kadınların uzak durması gereken bir gıda olarak bilinir. Lateks konsantrasyonunun rahim kasılmalarına ve düşüklere neden olacağı iddia edilmektedir. Ancak bunu tüketmek hamilelikten koruduğu anlamına gelmez' diye konuşuyor.

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Wong'un paylaşımı birçok Twitter kullanıcısının da ilgisini çekti. Paylaşım 12 binin üzerinde beğeni alırken ilginç yorumlara da neden oldu. Kullanıcılar web sitesinin yaptığı doğum kontrol yöntemi hakkında alaycı yaklaşarak şu yorumlarda bulundu: 'Endişelenmeyin kondomunuz mu yok? Dolapta 5 papaya var bebeğim, hemen ye!' Bir diğer kullanıcı ise 'Dalga mı geçiyorsunuz papayanın hamileliği nasıl önleyebilir. İnsanların hayatıyla oynamayın' yorumunda bulundu.

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Öte yandan cinsel sağlık uzmanı Bethany Brook şöyle konuşuyor: 'Otlar ve meyveler hiçbir zaman doğum kontrolü yöntemi olarak kullanılmamalıdır. BU toksik ve tehlikeli olabililir. Birçok farklı korunma yöntemi türü var. Kullandığınız korunma yönteminden memnun değilseniz lütden hekime danışın.'

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doğum kontrol hapı papaya doğum kontrol

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