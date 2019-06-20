Hamilelikten korunmak için prezervatif, doğum kontrol hapı yerine papaya tüketin önerisi tepki çekti!

Home Remedy Hacks adlı bir web sitesinde yayınlanan tuhaf öneri şöyle: 'Eğer hamile kalmak istemiyorsanız papayaların yanı sıra çok miktarda tarçın, incir ve zencefil çayı tüketebilirsiniz. Papaya etkili bir doğum kontrol çözümü. Güvensiz bir ilişkiye girdikten sonra 3-4 gün boyunca günde iki kez papaya yiyebilirsiniz. Hamileliği önlemeye yardımcı olur. Ayrıca papaya tohumları erkeklerde sperm sayısını azaltır. İncir, en iyi kontrol yöntemlerinden biri. Korunmasız cinsel ilişkiye girdikten sonra 2-3 adet kuru incir yiyin. Zencefil ise adet akışını arttırır. Hamileliği ertelemek için her gün 2 bardak güçlü zencefil çayı için.'

Botanik işiyle uğraşan James Wong, bu yazı sonrası Twitter kullanıcılarına, 'asla bunu kullanmayın' uyarısı yaptı. Wong, ''dehşete düştüğümü söylemem lazım. Bu ürünler aşırı miktarda tüketilirse karaciğer hasarına, nöbetlere hatta kadınların ölümlerine bile neden olabilir. Bu uydurma tavsiyeleri bir an önce kaldırmaları gerekiyor.

Papaya meyvesi lateks içerdiği için hamile kadınların uzak durması gereken bir gıda olarak bilinir. Lateks konsantrasyonunun rahim kasılmalarına ve düşüklere neden olacağı iddia edilmektedir. Ancak bunu tüketmek hamilelikten koruduğu anlamına gelmez' diye konuşuyor.