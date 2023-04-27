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Hamileyken kocasının başka kadınlarla çıkmasına izin verdi! Eleştiri hedefi olan kadın açık ilişkinin şartlarını açıkladı

27.04.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişkilere bakış açısı kişiden kişiye değişim gösteriyor. Kadınlar dönem dönem yoğunluk ve hormonlar nedeniyle cinsel arzularında azalma yaşayabiliyor. Hamileyken seks yapmaktan uzak durarak kocasının başka kadınlarla olmasına izin verdiğini açıklayan bir kadın eleştirilerin hedefi oldu. Bu kararını alırken açık ilişki için düşündüğü şartları belirtti.

Hamileyken kocasının başka kadınlarla çıkmasına izin verdi! Eleştiri hedefi olan kadın açık ilişkinin şartlarını açıkladı

Hamileyken kocasının başka kadınlarla çıkması için izin verdiğini TikTok'ta anlatan Danielle, kocası Rich ile yaptığı anlaşmanın ilişkisine yeni bir soluk getirdiğini açıkladı. İki çocuk annesi olan Danielle, açık ilişkinin zorluklarını anlatarak çektiği videoyu TikTok hesabında paylaşarak 300 milyondan fazla kişiye ulaştı.

AÇIK İLİŞKİ İÇİN İKİ ŞART KOŞTU

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Danielle, "Bir gün kocam gelişigüzel bir şekilde açık ilişkiye hevesli olduğundan bahsetti ve ben de bunun iyi olduğunu ancak iki koşulla yapabileceğini söyledim. O zamanlar liderlik pozisyonunda yeni bir işe başlamıştım, bu yüzden çok meşguldüm ve işe odaklandım. Rich'in esnek bir kurumsal işi vardı, bu yüzden oğlumuzu kreşe götürebilir, her akşam yemek pişirebilir ve evimizin bakımını yapabilirdi.

TANIDIK KİŞİLERLE OLMAMAYA DİKKAT ETTİLER

"Yani o olmasaydı, yeni işime bu kadar odaklanmam mümkün olmazdı, bu yüzden son derece minnettarım." Danielle ve Rich'in açık ilişkisi, bir düzine kuralla başladı, biri, arkadaşlarının arkadaşları da dahil olmak üzere tanıdığı hiç kimseyi görmemesiydi. İkinci koşul, kocası Rich'in diğer insanları görmek için şehirden ayrılmasıydı.

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AÇIK İLİŞKİ SAYESİNDE YENİDEN ÇEKİCİ HİSSETMEYE BAŞLADI

Danielle ve Rich, ikinci çocuklarının doğumundan beş yıl önce 2013'te evlendiler, Doğum Danielle'in vücuduyla olan ilişkisini etkileyerek depresyona neden oldu.
İçerik oluşturucu, bir sezaryenin fiziği hakkında utanma duygusuna neden olduğunu açıkladı, ancak erkek arkadaşıyla bu durumu aştığını belirtti. Danielle, başka bir adamı görmenin kendisini "yeniden çekici" hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi.

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"KISKANÇLIK GURUR DUYULACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Ancak, açık ilişkilerin savunucusu olmasına rağmen, iki çocuk annesi geçmiş videolarında kocasını başka kadınlarla paylaşma fikrine her zaman hevesli olmadığını itiraf etmişti. "İtiraf edeceğim, Rich başlangıçta tek eşli olmayan bir ilişki içinde olmak isteyip istemediğimi sorduğunda incindim. Ancak kıskançlık gurur duyulacak bir şey değil. Şu anda kıskançlık hissettiğimde, kendim veya kocam üzerinde çalışmam gerektiğinin ve evliliğimizde bir şeyler üzerinde çalışmam gerektiğinin bir göstergesi oluyor."

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