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Hamileyken sigara içtiğini paylaştı! "Beni utandırmayı bırakın"

19.02.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamileyken yapılan birçok alışkanlık hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını etkiliyor. Uzmanlar hamilelik dönemi boyunca sigara ve alkol kullanımının ne kadar zararlı olduğunu belirtiyorlar. Tüm zararlarına rağmen hamilelik boyunca elektronik sigara kullanan bir kadın TikTok hesabında yaptığı paylaşıma çok sayıda tepki aldı.

Hamileyken sigara içtiğini paylaştı! "Beni utandırmayı bırakın"

14 haftalık hamile olan Kaylee Wulf, yayınladığı videoda düşüncelerini paylaşarak, "İkinci hamileliğimdeyim, ilk hamileliğimin tamamında elektronik sigara kullandım. İnsanların diğer anneleri hamileyken hala sigara içtikleri veya elektronik sigara kullandıkları için utandırmaları... Bu beni çok rahatsız ediyor," dedi.

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Nikotin ve aynı derecede zararlı kimyasallar içeren elektronik sigaraya olan yakınlığını haklı çıkaramazken, Wulf elektronik sigaraya bağımlı olduğunu açıkladı. "Bu gerçek bir bağımlılık," diye ısrar etti. "Kapıyı çalmak kolay olmayacak."

ELEKTRONİK SİGARA BAĞIMLILIK YAPIYOR

2020'nin başlarında, birçok ülkede gençler arasında elektronik sigara kullanımındaki hızlı artışı tersine çevirme umuduyla meyve aromalı elektronik sigara ürünlerini yasaklandı. Araştırmacılar, "ne kadar çok elektronik sigara içerseniz, beyninizin ve vücudunuzun nikotine o kadar çok alıştığını ve nikotinsiz kalmanın o kadar zor olduğunu" keşfettiler.

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BEBEĞİN BEYNİNE VE CİĞERLERİNE ZARAR VEREBİLİYOR

Ve Hastalık Kontrol Merkezleri de nikotini hamile kadınlar ve fetüsler için gelişmekte olan bir bebeğin beynine ve ciğerlerine nihai olarak zarar verebilecek bir sağlık tehlikesi olarak etiketledi.

"MÜCADELE EDEN İNSANLAR UTANDIRILMAMALI"

Muhtemel tehlikeler bir yana, Wulf elektronik sigara dürtülerini geçmişteki bağımlılıklarına benzetti. Wulf, rutin olarak zayıflığına boyun eğdiği için yargılanmak istemediğini açıkça belirtti. "Gerçekten bırakabilen insanlarla gurur duyulmalı, ancak mücadele eden insanları utandırmak doğru değil" diye yazdı. "Sizi kişisel olarak [etkilemeyen] veya etmeyecek olan her şeyde gerçekten bir sorun buluyorsunuz."

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Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları hamileyken elektronik sigara kullanımının oldukça bencil bir davranış olduğunu paylaştı. Başka elektronik sigara bağımlısı "14 yaşımdan beri elektronik sigara içiyorum. 4 çocuğum oldu ve her seferinde elektronik sigarayı bıraktım" dedi.

Ancak hamileyken sigara içmeye bu kadar karşı olmayan kişiler de vardı. Biri "Annem bana hamileyken sigara içmiş. Ben ve erkek kardeşim gayet iyiyiz " dedi.

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