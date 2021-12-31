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Hamsi Gürcistan'a kaçtı, vatandaşlar hasret kaldı! Tezgahtaki hamsiler...

31.12.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle hamsi sürüleri Gürcistan'a doğru kaçtı. Balıkçılar ise çareyi buzhane hamsisinde buldu. Tezgahta satılan buzhane hamsilerinin, Akçakoca'dan tutulduğunu kaydeden balıkçı İbrahim Özer, "Akçakoca’dan yerli olarak tuttuğumuz ve şokladığımız hamsileri satıyoruz. Denizden çıkar çıkmaz taze taze buzladığımız için burada bu şekilde satabiliyoruz. Gününde çözülüp vatandaşlara verdiğimiz için herhangi bir sıkıntı olmuyor'' dedi.

Hamsi Gürcistan'a kaçtı, vatandaşlar hasret kaldı! Tezgahtaki hamsiler...

Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'de etkili olan fırtına, hamsi sürülerini Gürcistan'a kadar kaçırdı. Vatandaşları hamsiden mahrum bırakmayan istemeyen balıkçılar ise çareyi buzhane hamsisinde buldu. Düzce'de balıkçılık yapan İbrahim Özer, buzhane hamsisinin de lezzetli olduğunu belirterek, "Karadeniz'de şu anda hamsi yok, Gürcistan tarafına doğru geçti. Hamsi şu anda sularımızda olmadığı için haliyle tezgahlara buzhane hamsisi geliyor. Buzhane hamsisi satıyoruz. Buzhane hamsisi kötü mü? Hayır değil ama tabi ki bilindik balıkçıdan almak lazım. Buzhaneden çıkartılıp gününde çözüldüğü zaman hamsi lezzetli olur, sıkıntısı olmaz" dedi.
Hamsinin mevsiminde gitmediğini ifade eden Özer, "İstavritin bolluğu da hamsinin varlığını etkiledi. Hamsi bu şekilde de gitmiş olabilir. Bence hamsinin erkenden gitmesinde istavritin de etkisi var" dedi.

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''TAZE HAMSİNİN YERİNİ TUTMAZ AMA KÖTÜ DEĞİL''

Tezgahta satılan buzhane hamsilerinin, Akçakoca'dan tutulduğunu kaydeden Özer, "Akçakoca’dan yerli olarak tuttuğumuz ve şokladığımız hamsileri satıyoruz. Denizden çıkar çıkmaz taze taze buzladığımız için burada bu şekilde satabiliyoruz. Gününde çözülüp vatandaşlara verdiğimiz için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tabi tazenin tadını tutamaz ama en azından kötü de değil. Tavsiye ederim, buzhane balığı kötü olmaz" ifadelerini kullandı.

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''HAMSİ HER ZAMAN LEZZETLİDİR''

Balık almaya gelen Ali Kasım ise "Hamsi Karadeniz’de bitmez. Sezon sonuna kadar her zaman lezzetlidir. İster tavada yaparsın ister ızgarada mükemmel bir balık. Herkesin tüketebileceği bir ürün. Ben hem tavada güzel yaparım hem de ızgarasını yaparım" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Gürcistan
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