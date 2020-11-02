Hamsi ve uskumru mevsimi... Kasım ayında hangi balık yenir? Hangi balık hangi ayda yenir? Kasım ayı hangi balık mevsimi?

Kasım ayı balıklar açısından en bereketli aydır. Yavaş yavaş yaz sezonuna veda ettiğimiz şu günlerde balık mevsimi de gelmeye başlamasıyla hangi ayda hangi balık yenir merak ediliyor. Kasım ayı hangi balık mevsimi merak eden ve balık tutmak isteyen balıkçılar kasım ayında hangi balık tutulur bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği ile çok sevilen balık mevsimine göre lezzetinde değişiklik gösteriyor. Balıkçılar ve balık tüketmeyi seven vatandaşların kasım ayında hangi balık lezzetli araştırması sürüyor.

İşte kasım ayında yenilecek balık türleri!

KASIM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Balığın lezzetinin mevsimine göre değişiklik göstermesi ile vatandaşlar mevsimine göre balık yemeyi tercih ediyor. Kasım ayının ve balık mevsiminin gelmesiyle birlikte yenilecek balıklar merak konusu oldu. Kızartması, buğulaması, ızgarası ve birçok çeşidiyle sofralardan eksik olmayan balık birçok kişi tarafından sevilerek yenilen önemli bir besin kaynağı. Kasım ayında hangi balık yenilir sorusunun cevabı olarak; hamsi, uskumru ve palamut diyebiliriz. Kasım ayı ay mevsimi olduğu için torik de çok lezzetlidir.